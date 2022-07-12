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積金局：積金易啟用後 料整合賬戶可加快至一個多星期完成

強積金電子平台積金易將於明年第二季開始陸續從13個強積金受託人轉移成員賬戶資料，至2025年第二季完成，目前系統正在開發階段，積金局主管（對外事務）何富豪表示，積金易啟用後，所有強積金行政工作將轉移至積金易平台，可加快跨受託人的行政工作處理，日後經積金易平台整合賬戶，無需填寫表格可在平台完成，時間可由目前兩至三周縮減至約一個多周。

日後所有強積金行政工作需由平台處理，強積金成員需在平台開設個人賬戶，對於如何照顧不熟用電子平台的員工和中小企過渡，何富豪表示，電盈（0008）獲批給積金易營運合約，該公司需要提供支援服務，在過渡期的兩年會有較大規模的支援工作，例如與中小企商會、工人支援組織接觸提供培訓，亦會設立實體服務中心、熱線電話等渠道查詢。

對於取消長期服務金對沖，何富豪指，積金易平台有預留空間設立專項儲蓄戶口，但實際設計則要由勞福局處理。

積金易平台公司高級經理（業界及持份者管理）朱麗麗表示，個人會有一個獨立的積金易賬戶，管理各受託人的強積金計劃，經手機應用程式核對個人身份和填寫個人資料後便可完成，現有強積金成員當計劃資料轉移至平台後，便會收郵電郵提示開戶。她指個人可經積金易平台，加入新受託人的強積金計劃，並完成轉移強積金資產。

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