至於一般披露要求，吳柏年認為它與港交所現有的ESG披露要求類似，但要求企業解釋ESG項目如何潛在地影響財務表現，如同將現行的ESG披露要求與財務報表結合，令投資者能更了解公司的ESG狀況如何影響企業的財務數據。

畢馬威中國商業報告及企業可持續發展服務合夥人吳順賢則指，由於將來上市公司需要從供應商取得氣候相關數據作披露之用，可見ISSB新增的披露要求除了影響上市公司，作為供應商中小企亦有機會受影響。

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