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調查：僅17%公司已做氣候變化情景分析 畢馬威籲盡早預備以符披露要求

國際可持續發展準則理事會（ISSB）3月發表了兩項披露要求的建議，分別為可持續性的一般披露要求，以及關於氣候的披露要求，預計於年底或之前完成制訂。證監會早前亦表示正研究引入ISSB披露要求，可以預期上市公司將要按上述要求披露相關資訊。不過，根據香港公司治理公會早前的調查，只有17%受訪者表示其公司已經準備了與氣候變化相關的情景分析。畢馬威中國環境、社會及管治服務香港主管合夥人吳柏年指，企業首次準備情景分析會較為複雜、困難，建議各企業應盡快著手預備，以符合即將落實的監管要求。

至於一般披露要求，吳柏年認為它與港交所現有的ESG披露要求類似，但要求企業解釋ESG項目如何潛在地影響財務表現，如同將現行的ESG披露要求與財務報表結合，令投資者能更了解公司的ESG狀況如何影響企業的財務數據。

畢馬威中國商業報告及企業可持續發展服務合夥人吳順賢則指，由於將來上市公司需要從供應商取得氣候相關數據作披露之用，可見ISSB新增的披露要求除了影響上市公司，作為供應商中小企亦有機會受影響。

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