天齊鋰業（9696）明天掛牌，為今年以來集資規模最大的新股，以招股價上限82元定價。今日於耀才暗盤收報74.7元，跌近9%，以每手200股計，每手帳面蝕1460元；於輝立收報75.5元，跌8%，每手帳面蝕1300元；於富途收報76.4元，跌6.8%，每手帳面蝕1120元。
名創優品（9896）每股13.8元定價，較最高發售價22.1元低約37.5%。今日於耀才暗盤收報12.98元，跌近6%，以每手200股計，每手帳面蝕164元；於富途收報13元，跌5.8%，每手帳面蝕160元；於輝立收報13.2元，跌4.3%，每手帳面蝕120元。
湖州燃氣（6661）每股6.08元定價，今日於輝立暗盤收報5.59元，跌8%，以每手500股計，每手帳面蝕245元；於耀才收報5.65元，跌7%，每手帳面蝕215元；於富途收報5.74元，跌5.6%，每手帳面蝕170元。
諾亞控股（6686）每股292元定價，較最高發售價307元低約5%。今日於輝立暗盤收報275元，跌5.8%，以每手20股計，每手帳面蝕340元；於富途收報278.2元，跌4.7%，每手帳面蝕276元；於耀才收報291.6元，跌0.14%，每手帳面蝕8元。
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