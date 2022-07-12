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【久利生專欄】留一天與你轉職

新班子組成，有如15個「仔仔女女」的決策局，好似Mirror咁，都是顧住最紅那幾個，以為最低調可靠乖仔的，原來才最有稜角同態度。證監會行政總裁歐達禮提前離任，足足早了15個月起身，又或是遲了21個月才離開，看你怎看 ，因為其兩年前突然續約，變相acting自己個位去穩定市場特別是外資的信心。

歐達禮離任的消息早前已在財金界流傳，亦未見其出席本月初「互換通」儀式。直至英國傳媒爆出他或接掌英國金融市場行為監管局主席，證監會才配合作出公佈，又竟然在新聞稿中確認其確切去向。

歐達禮亦將步當年證監會前行政總裁韋奕禮後塵加入FCA。是否約滿或提前離任？繼任人是否律師出身？又是否澳洲幫或英國幫都是些傳統問題。至於署任的梁鳳儀又是否有心再上層樓？她可能要畫公仔畫出腸，否則怕有機會出現遴選欺凌。

潮流興講欺凌，梁鳳儀是陳家強任內的財經事務及庫務局副局長，當時該局的政治助理是伍潔鏇，曾因八珍家族身份及新加坡國籍而引起外界關注。伍現任港交所上市科政策及秘書服務主管，去年開始不時對外說好ESG故事。原本港交所綠色及可持續發展金融前主管許淑嫻，已於今年初離職。她因勞資糾紛而狀告港交所，申索合共酌情花紅和股份薪酬等金額超過500萬，直指被「反覆無常且不合理地」運用酌情權來拒絕發放相關福利，更聲稱遭受職場欺凌。

外媒向來關注職場權益問題，況且對象是財金regulator，報道自然更加落力，形容事件並不尋常，將是港交所逾十年來牽涉勞工案件的最高級員工，為交易所重新吸引人才帶來重大壓力。筆者可以想像到的卻是衛斯理小說，又「經歷一場前所未有的驚心大災難」。

有接近中環交易廣場消息指，有人其實早已不滿發展，而指控中的職場欺凌有機會並非發生在被調職後，而是早在擔任COO年代，覺得自己不獲放權，所以應該已「積埋」至少半年時間，又才會由批上市申請轉去搞green finance同可持續發展。投訴人又是因為律師專業出身，深知個人名聲最重要。

許淑嫻當年由瑞銀過檔港交所，曾任上市科首席營運總監。幾年前曾陪同時任港交所行政總裁李小加見記者，公布「同股不同權」及生物科技公司諮詢總結。雖未至於時代的眼淚，但都算是本地IPO界的重要時刻。兩年後隨著李小加時代結束，才要左遷到最終離開。

正所謂「每天解決一個問題，一年就會有365個」。由中環國際金融中心排到九龍灣高銀金融國際中心，一旦被職場欺凌，留一天仍很難喘息，魯生也可能是其中一例。之前「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」解散，由金生試圖擺平，到鏡粉買演唱會門票失望而回，靠花姐出面回應。魯生就好似接下散job，陪姜B秘密去美國拍電影。被投閒置散又可能未至於，但繼續受重用又肯定不是，似乎牽涉內部因Mirror而起的權力暗湧。

用近廿多年本地娛圈流行文化符號圖騰語言，魯生似乎是被Paco化，本來問題不大，但畢竟電盈作為上市公司其架構規模人事的複雜程度，非國際性唱片集團旗下香港分公司可比。據了解，不排除是有人見Mirror勢起，可能一時問起「媒體業務點解唔係多謝我先？」再簡單點說，就是功高蓋主，得罪了腦細。

PCCW媒體集團董事總經理李凱怡月前發出內部信，宣布成立新公司接管ViuTV現有的自家製節目及藝人管理業務，並委任魯兼任新公司行政總裁，自負盈虧，並專注於內容創作、藝人管理及活動管理。感覺即是架床疊屋，雪櫃冷笑話。

李澤楷說Mirror是收成期，筆者初時不以為然，可能是事先準備好、用來對外講的talking points，也可以是聽下屬匯報時的用字，或許internal心中有數，今年有信心跑贏條街，才有所謂收成期之說 - 潛台詞即是首階段任務完成，更坦白點說，有人可以順理成章「接管」並收割?

才子認為Mirror未夠班，但他們或許已起到對一盤生意來說最重要的monetization作用。雖然做內容或像靠收視帶動的廣告收入，佔整間電盈topline不到幾多，但當網上足球直播link同電視盒子經濟繼續量化寬鬆，播波難以收支平衡的話，Mirror可以化成上客關鍵因素，那就另當別論。

這種以小見大的上客模式，更已蔓延到銀行搶新客，例如每refer一名新客都有機會取得演唱會飛（卻不明言是否Mirror），而最重要的是，至少都要放一球美金，所以一張飛可能真是值一層樓，很快應該要有紅館呼吸Plan，以24個月約計，即是Mirror應該可能有機會似乎至少每兩年開一次演唱會，甚至巡演到英美澳紐而非粵港澳湛，如果到時未破鏡解散的話。

久利生