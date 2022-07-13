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經濟衰退憂慮 美債息倒掛創逾15年最大 道指跌192點

世衛警告新一波疫情正在歐洲和美國蔓延，紐油重挫至三個月最低，經濟衰退擔憂拖累美股走低，大型科技股和能源股遭拋售，美債息下跌，但2年-10年期國債息曲線倒掛一度低至-12.4個基點，為2007年2月27日-14.19基點以來最大，收市2年期國債息下跌2.27個基點，報3.0491%，10年期國債息下跌2.41個基點，報2.9687%。三大指數見逾一周低，道指曾跌313點，收市連跌3日，累跌403.22點，對上一次連跌3日是6月10日。

道瓊斯工業平均指數收跌192點，跌幅0.62%，報30981點。標普500指數收跌35點，跌幅0.93%，報3818點。納斯達克綜合指數收跌107點，或0.95%，報11264點。

微軟跌4.1%，報253.67美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累71點，而波音升7.42%，報147.15元，貢獻道指66點。

科技股方面，蘋果收市報145.86元，升0.68%，谷歌母公司Alphabet收市報2280.41元，跌1.43%，亞馬遜收市報109.22元，跌2.26%，Facebook收市報163.27元，升0.23%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.49%，報417點。德國DAX指數收漲0.57%，報12905點；法國CAC 40指數漲0.8%，報6044點；英國富時100指數收漲0.19%，報7209點。

 