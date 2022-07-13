世衛警告新一波疫情正在歐洲和美國蔓延，紐油重挫至三個月最低，經濟衰退擔憂拖累美股走低，大型科技股和能源股遭拋售，美債息下跌，但2年-10年期國債息曲線倒掛一度低至-12.4個基點，為2007年2月27日-14.19基點以來最大，收市2年期國債息下跌2.27個基點，報3.0491%，10年期國債息下跌2.41個基點，報2.9687%。三大指數見逾一周低，道指曾跌313點，收市連跌3日，累跌403.22點，對上一次連跌3日是6月10日。