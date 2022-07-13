中港股市連日調整後，今早有回穩迹象。內地上月出口數據好過市場預期，內地A股先跌後回升，港股低位亦有反彈。恒指高開後偏軟，多番考驗約20900點後急彈，曾經升近200點，但受制於兩萬一關口，半日收報20,974點，升130點或0.62%。大市成交疲弱，半日僅572億元。