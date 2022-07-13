中港股市連日調整後，今早有回穩迹象。內地上月出口數據好過市場預期，內地A股先跌後回升，港股低位亦有反彈。恒指高開後偏軟，多番考驗約20900點後急彈，曾經升近200點，但受制於兩萬一關口，半日收報20,974點，升130點或0.62%。大市成交疲弱，半日僅572億元。
科網股、電動車股有反彈，美團（3690）、京東（9618）分別升3%、4.6%；理想（2015）、小鵬（9868）升逾3%。生科醫療股向好，信達生物（1801）升近4%。旅遊消閒及內需股偏好，金沙中國（1928）升4%，攜程（9961）升近半成。食品餐飲股農夫山泉（9633）升2%，華潤啤（0291）升3%，海底撈（6862）升6%。另航運股、風電、光伏設備、原料股做好。內房物管股沽壓沉重，內銀股亦有沽壓，煤股反彈後急回。個別醫藥股有沽壓。
旅遊消閒及內需股回調後有支持，航空股反彈上試高位，相關股份仍可留意。民航局日前表示將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量，並會處理好各方關係，滿足暑運期間旅客出行的市場需求，提高航空公司的生產經營效益。航空股南航（1055）、東航（0670）上試月內高位。若要避開航空波動，可以吼受惠航空業走出谷底的中航信（0696），該股上月底升至15.8元回調，近日於20天線及14元關有承接，入市可設持續低收13.5元止蝕。
劉思明