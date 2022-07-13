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偉易達：原材料航運價格未回落 將再加價 

電子產品股偉易達（0303）早前公布全年業績，截至今年3月底止，全年純利錄1.727億美元（約13.44億港元），按年大跌25.2%。集團當時表示，由於全球供應鏈受阻、運費大幅上漲，令經營環境極為嚴峻。 

集團主席黃子欣表示，原材料價格、航運價格皆未有回落跡象，美國當地的物流情況亦因缺乏運輸工人而緊張，他估計航運運費要到下年年尾才有機會下降，而去年供應緊張的晶片今年情況稍緩，預料下半年有好轉。 

有傳美國或取消部分對華關稅，他指若減免關稅成事，或對集團承包生產的業務有幫助，但未知幫助有多大。 

集團去年因應成本大幅上漲，已經要調升部分產品的售價，黃子欣表示今年將會再加價，尤其是新產品，加幅介乎單位至雙位數不等。 

他又提到現時訂單比去年同期多，但強調對今年訂單情況保持審慎態度，因為美息上升、股市調整、經濟不明朗之下，消費者的購買意欲下降，令集團不少客戶的存貨量多，或影響未來訂單表現。

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