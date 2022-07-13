集團主席黃子欣表示，原材料價格、航運價格皆未有回落跡象，美國當地的物流情況亦因缺乏運輸工人而緊張，他估計航運運費要到下年年尾才有機會下降，而去年供應緊張的晶片今年情況稍緩，預料下半年有好轉。

有傳美國或取消部分對華關稅，他指若減免關稅成事，或對集團承包生產的業務有幫助，但未知幫助有多大。

集團去年因應成本大幅上漲，已經要調升部分產品的售價，黃子欣表示今年將會再加價，尤其是新產品，加幅介乎單位至雙位數不等。

他又提到現時訂單比去年同期多，但強調對今年訂單情況保持審慎態度，因為美息上升、股市調整、經濟不明朗之下，消費者的購買意欲下降，令集團不少客戶的存貨量多，或影響未來訂單表現。

其他報道

法國興業銀行：短期內不會出現經濟衰退 中國各項數據支持增長

蘋果新一代iPad據報將擁有14吋型號、OLED熒幕及屏下鏡頭等新功能

中國疫情拖累 德視佳上半年眼科手術總數減少約2.5%

微博：將對站內利用諧音字、變體字等傳播不良訊息行為開展集中整治

恒指收市跌46點 3日累跌927點 科指曾創兩周最大升幅 收市僅升0.5%

人行：將保持較強信貸力度 上月商業銀行吸存款利率降16點子

微信發布金融類違規營銷內容治理規則 禁四類金融營銷宣傳

會計師公會譴責劉少華 涉犯不名譽行為

虛幣平台Kikitrade今年次季用戶量增逾5倍

今年度MDRT排名 友邦香港人數削半 保誠排名挫23名

滬深三大指數高收 滬指終止三連跌 創板指升1.63%

準備推附廣告訂閱方案？ Netflix據報與荷李活製片商洽商

嘉信理財：美加息持續 吼能源資訊科技金融板塊

萬科旗下物管公司 擬9月在港IPO籌逾20億美元

內媒引述恒馳內部人員：恒馳5定價是虧本 公司冀低價帶動銷量

傳採購磷酸錳鐵鋰材料 比亞迪：目前無有關訊息

特步發盈喜 料上半年純利增加最少35%

恒指半日升130點 受制50天線 北水第2日流入 4新股齊潛水

網傳上海兩大機場今日航班全部取消 官方闢謠：舊聞重炒 航班一切正常

字節跳動據報大量招聘芯片工程師 或為自研芯片做準備

IMF下調美國今明兩年經濟增長預測 2024年失業率升至5.2%

比亞迪冀2028年日本銷售4000輛電動客車