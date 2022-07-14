moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美債息嚴重倒掛 美股見逾一周低 道指跌208點 3日跌403點

美國通脹再創逾四十年新高，在加拿大央行意外加息100基點後，市場對聯儲局7月加息100基點的預期陡升，2-10年期美債息差嚴重倒掛24.6基點，是2000年11月23日25.25基點後最多。美股三大指數向下，見逾一周低，道指連跌3日，累跌403點。美國SEC主席稱對美中達成審計協議無信心。

道瓊斯工業平均指數收跌208點，跌幅0.68%，報30772點。標普500指數收跌17點，跌幅0.45%，報3801點。納斯達克綜合指數收跌17點，或0.16%，報11247點。

聯合健康跌2.56%，報501.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累86點，而家得寶升0.72%，報287.18元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報145.49元，跌0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報2227.07元，跌2.33%，亞馬遜收市報110.4元，升1.08%，Facebook收市報163.49元，升0.13%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.02%，報412點。德國DAX指數收跌1.16%，報12756點；法國CAC 40指數跌0.73%，報6000點；英國富時100指數收跌0.75%，報7156點。

 

其他報道

金管局沽16.3億美元 銀行體系總結餘降至2207億元