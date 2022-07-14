美國通脹再創逾四十年新高，在加拿大央行意外加息100基點後，市場對聯儲局7月加息100基點的預期陡升，2-10年期美債息差嚴重倒掛24.6基點，是2000年11月23日25.25基點後最多。美股三大指數向下，見逾一周低，道指連跌3日，累跌403點。美國SEC主席稱對美中達成審計協議無信心。
道瓊斯工業平均指數收跌208點，跌幅0.68%，報30772點。標普500指數收跌17點，跌幅0.45%，報3801點。納斯達克綜合指數收跌17點，或0.16%，報11247點。
聯合健康跌2.56%，報501.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累86點，而家得寶升0.72%，報287.18元，貢獻道指13點。
科技股方面，蘋果收市報145.49元，跌0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報2227.07元，跌2.33%，亞馬遜收市報110.4元，升1.08%，Facebook收市報163.49元，升0.13%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.02%，報412點。德國DAX指數收跌1.16%，報12756點；法國CAC 40指數跌0.73%，報6000點；英國富時100指數收跌0.75%，報7156點。
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