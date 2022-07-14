美國通脹再創逾四十年新高，在加拿大央行意外加息100基點後，市場對聯儲局7月加息100基點的預期陡升，2-10年期美債息差嚴重倒掛24.6基點，是2000年11月23日25.25基點後最多。美股三大指數向下，見逾一周低，道指連跌3日，累跌403點。美國SEC主席稱對美中達成審計協議無信心。