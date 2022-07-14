公司指，預計期內營業收入按年大升，主因受益於全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，期內公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

公司參股公司SES Holdings Pte. Ltd（「SES」）在紐約證券交易所上市，公司所持SES的股份被動稀釋引起公司對其不再具有重大影響，因此終止確認長期股權投資，並確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，並確認投資收益。上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非經常性損益。

公司採用彭博社對聯營公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（「SQM」）預測的2022年度第二季度每股收益等信息來計算同期公司對SQM的投資收益，預計SQM 2022年中期業績同比大幅增長，因此在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期有較大幅度增長。

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