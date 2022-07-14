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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連跌，升3.23點子至0.74905%，是7月7日後最高，當日報0.78375%。

港元現報7.8496元升值4點子，今晨曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多7點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌9.66點子至0.08042%；1星期HIBOR跌4.14點子至0.29095%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.45619%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.73點子至1.735%；6個月期HIBOR升4.77點子至2.39905%；12個月期HIBOR升8.61點子至3.31798%。

美元指數現報108.28升值0.323點或0.3%。

美元1個月期LIBOR報1.97143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2224%，終止連續5日擴闊，利差是2022年7月08日後最高，當日差距為-1.1578%

對上一次終止連續5日擴闊，是2022年7月06日，當日利差報-0.9774%。

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