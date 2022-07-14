文章日期：2022年7月14日 12:28
九倉置業（1997）發布盈利警告，截至今年6月底，公司的未變現投資物業重估虧損或超過同期的基礎淨盈利，預料上半年將錄得股東應佔虧損，去年同期錄得純利29.7億元。
九倉置業半日收報35.45元，跌1.12%。
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