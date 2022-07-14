moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】華虹半導體現水平有支持 料可上試26元以上水平

美國上月通脹繼續攀升，美股受壓但收市跌幅收窄，內地A股也低開高走，創業板指大漲逾3%。港股的增長股有明顯反彈，但爛尾樓停供消息發酵，內銀內險股受壓，加上資源股下滑的拖累，港股整體表現反覆。

恒指早市曾跌約76點，之後反覆向上，最多升90點，半日收報20,848點，升50點或0.24%。大市成交僅549億元。電動車、科技股有明顯反彈，比亞迪股份（1211）、京東（9618）、舜宇（2382）等升逾3%。生科、醫療、醫藥股強勢，藥明生物（2269）升半成，微創醫療（0853）升8%，復星醫藥（2196）升4%。部分內銀內險續受壓，招行（3968）、平保（2318）跌逾4%。電力股沽壓大，龍源（0916）、潤電（0836）分別跌半成及3%。金屬礦石、水泥股亦跌幅較大。

全球半導體市場經過強勁的增長後料今明兩年將逐部放緩，加上科技股估值下調，半導體股之後高位大幅回落，華虹半導體（1347）亦捱沽，連跌5個月。不過，華虹的股價跌至現水平漸見支持，雖然電子產品消費市道疲弱，但電動車及新能源發展，對半導體仍有龐大需求，公司可以受惠。走勢上，華虹短線反彈有機會上試20天線約26元甚至50天線27.5元，昨日低位約24元跌穿可先離場。

劉思明

投資版副主編

 

 