美國上月通脹繼續攀升，美股受壓但收市跌幅收窄，內地A股也低開高走，創業板指大漲逾3%。港股的增長股有明顯反彈，但爛尾樓停供消息發酵，內銀內險股受壓，加上資源股下滑的拖累，港股整體表現反覆。
恒指早市曾跌約76點，之後反覆向上，最多升90點，半日收報20,848點，升50點或0.24%。大市成交僅549億元。電動車、科技股有明顯反彈，比亞迪股份（1211）、京東（9618）、舜宇（2382）等升逾3%。生科、醫療、醫藥股強勢，藥明生物（2269）升半成，微創醫療（0853）升8%，復星醫藥（2196）升4%。部分內銀內險續受壓，招行（3968）、平保（2318）跌逾4%。電力股沽壓大，龍源（0916）、潤電（0836）分別跌半成及3%。金屬礦石、水泥股亦跌幅較大。
全球半導體市場經過強勁的增長後料今明兩年將逐部放緩，加上科技股估值下調，半導體股之後高位大幅回落，華虹半導體（1347）亦捱沽，連跌5個月。不過，華虹的股價跌至現水平漸見支持，雖然電子產品消費市道疲弱，但電動車及新能源發展，對半導體仍有龐大需求，公司可以受惠。走勢上，華虹短線反彈有機會上試20天線約26元甚至50天線27.5元，昨日低位約24元跌穿可先離場。
劉思明