moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

強積金創記錄的淨流入 由可扣稅TVC帶動 

積金評級有限公司公布，強積金今年上半年的回報，是自 2000年12 月成立以來最差的，估算虧蝕12.96%（由「積金評級所有基金表現指數」計算所得）。強積金總資產現時約為 1.058 萬億港元，459 萬成員的平均賬戶結餘約為23.07萬港元（較2022年初跌10.5%）。雖然表現不濟，強積金體系在今年首6個月，仍錄得4年來最多的資金淨流入。估計2022年上半年約有290 億港元淨流入，預計是創記錄的「可扣稅自願性供款」，第一季淨流入尤其亮麗。在 2022 年強積金頭三位最受歡迎的資產類別當中，強積金「保守基金」很自然地成為最受歡迎的資產類別之一。特別要留意「中、港股票基金」，雖然 2022 年以來6個月當中輸足4個月，但依然獲得強勁支持，而「預設投資策略」（DIS）的「核心累積基金」亦然。反映成員在動盪的市場下，亦注意到保持投資兼分散投資的訊息。衰退及通脹的陰霾繼續令投資者擔憂，而6月份「歐、美股票基金」則錄得最大的單月資金淨流出。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，「估算強積金在第二季吸引到大約 137.1 億港元淨流入，令 2022 年上半年淨流入金額達到約 290 億港元，即使在現時極度不穩的環球市場下，較過去三年的上半年平均淨流入仍高出幾乎達 10%。」

叢川普指，在不穩定的時勢下，信心、安穩及彈性是必須的。強積金制度滿足了成員以上三項。加上成員已認識到透過「預設投資策略」（DIS）基金及「可扣稅自願性供款」（TVC），強積金已是一個成本相對地低及具稅務效益的高效儲蓄平台。自從 2019 年引入「可扣稅自願性供款」（TVC）後，第一季見到流入 TVC 賬戶的資金比以往其它季度平均增加了超過 200%。情況看來似乎在今年第二季延續下去，而今年第二季資金淨流入估算亦達到約 137.1 億港元。由 TVC 帶起對強積金的需求顯示，這鼓勵儲蓄的誘因可行，「我們鼓勵進一步提供誘因，以推廣自資式的退休儲蓄。」