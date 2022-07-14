積金評級有限公司公布，強積金今年上半年的回報，是自 2000年12 月成立以來最差的，估算虧蝕12.96%（由「積金評級所有基金表現指數」計算所得）。強積金總資產現時約為 1.058 萬億港元，459 萬成員的平均賬戶結餘約為23.07萬港元（較2022年初跌10.5%）。雖然表現不濟，強積金體系在今年首6個月，仍錄得4年來最多的資金淨流入。估計2022年上半年約有290 億港元淨流入，預計是創記錄的「可扣稅自願性供款」，第一季淨流入尤其亮麗。在 2022 年強積金頭三位最受歡迎的資產類別當中，強積金「保守基金」很自然地成為最受歡迎的資產類別之一。特別要留意「中、港股票基金」，雖然 2022 年以來6個月當中輸足4個月，但依然獲得強勁支持，而「預設投資策略」（DIS）的「核心累積基金」亦然。反映成員在動盪的市場下，亦注意到保持投資兼分散投資的訊息。衰退及通脹的陰霾繼續令投資者擔憂，而6月份「歐、美股票基金」則錄得最大的單月資金淨流出。
積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，「估算強積金在第二季吸引到大約 137.1 億港元淨流入，令 2022 年上半年淨流入金額達到約 290 億港元，即使在現時極度不穩的環球市場下，較過去三年的上半年平均淨流入仍高出幾乎達 10%。」
叢川普指，在不穩定的時勢下，信心、安穩及彈性是必須的。強積金制度滿足了成員以上三項。加上成員已認識到透過「預設投資策略」（DIS）基金及「可扣稅自願性供款」（TVC），強積金已是一個成本相對地低及具稅務效益的高效儲蓄平台。自從 2019 年引入「可扣稅自願性供款」（TVC）後，第一季見到流入 TVC 賬戶的資金比以往其它季度平均增加了超過 200%。情況看來似乎在今年第二季延續下去，而今年第二季資金淨流入估算亦達到約 137.1 億港元。由 TVC 帶起對強積金的需求顯示，這鼓勵儲蓄的誘因可行，「我們鼓勵進一步提供誘因，以推廣自資式的退休儲蓄。」