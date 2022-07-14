積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，「估算強積金在第二季吸引到大約 137.1 億港元淨流入，令 2022 年上半年淨流入金額達到約 290 億港元，即使在現時極度不穩的環球市場下，較過去三年的上半年平均淨流入仍高出幾乎達 10%。」

叢川普指，在不穩定的時勢下，信心、安穩及彈性是必須的。強積金制度滿足了成員以上三項。加上成員已認識到透過「預設投資策略」（DIS）基金及「可扣稅自願性供款」（TVC），強積金已是一個成本相對地低及具稅務效益的高效儲蓄平台。自從 2019 年引入「可扣稅自願性供款」（TVC）後，第一季見到流入 TVC 賬戶的資金比以往其它季度平均增加了超過 200%。情況看來似乎在今年第二季延續下去，而今年第二季資金淨流入估算亦達到約 137.1 億港元。由 TVC 帶起對強積金的需求顯示，這鼓勵儲蓄的誘因可行，「我們鼓勵進一步提供誘因，以推廣自資式的退休儲蓄。」