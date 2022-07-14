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長和系減持英水務公司Northumbrian Water 25%股權 基本現金代價80.73億

長和系發聯合公告，今天就英國水務公司Northumbrian Water的投資，與美國私募基金KKR訂立購股協議，長和（0001）、長實（1113）和長建（1038）將會按比例向KKR賣出共25%的股權，基本現金代價為8.67億英鎊（約80.73億港元）。

今次交易亦設有一筆以年息5厘的利息款額，另如果完成於2023年1月12日或以後完成，則再收費20萬英鎊（約190萬港元）。

資料顯示，長和透露基金會Brockhill持有40%股權、長實持有20%股權，長建則持有40%股權。按比例計算，即是長和及長建將減持10%，而長實將減持5%。交易完成後，長實、長建、電能實業（0006）及長和在Northumbrian Water的總經濟收益將分別為27%、39%、6%及3%。

KKR合夥人兼核心基建業務主管Tara Davies表示，很高興再度與長建建立長期合作伙伴關係，是次英國Northumbrian Water項目將為雙方開另一長期合作關係，並冀日後於基建業務方面有更多合作機會。

長建董事總經理甘慶林表示，KKR是深具經驗的基建投資者，亦是系內在澳洲電網業務的好伙伴。今次交易促進了雙方的商業關係，可望在業務專長、資本實力及環球網絡多方面達致良好協同效應，及在未來尋求進行更多合作。

2020年底，長建曾跟Northumbrian Water達成重組協議進行「債轉股」，並按協議認購由Northumbrian Water額外發行新股，金額約4.63億英鎊，代價將以抵消同樣金額的債務及利息。

長和系於2011年收購Northumbrian Water，惟近年曾被英國媒體批評指使公司透過不斷派發巨額股息，甚至有工黨議員指長和系在英國擁有不少基建項目，在獲得大量收入的同時，袋走超過10億英鎊股息，建議將該批水務基建項目重新收歸國有。

長和今天收跌1.9%、長實跌1.2%，長建無升跌。

 