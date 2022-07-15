Waller強調，在7月26-27日聯儲會政策會議召開前公布的其他經濟數據也會對自己的投票決定產生影響，比如零售銷售和住房數據。「如果那些數據明顯強於預期，暗示需求放緩速度還不足以壓低通脹，那麼我傾向於在7月會議上加大升息力度」。

他還表示，75基點是「很大」的幅度，如果聯儲局選擇這麼做，意味著官員們抵擋不了通脹壓力。「不要因為沒加100基點，就說沒有儘到職責」，Waller表示。「你不會希望看到利率加過頭的」。

聖路易斯聯儲行長James Bullard亦贊成加息75基點。「到目前為止，我們仍然認為7月份可以加息50或75基點，我覺得加75基點有很多好處，可以使基準利率大致升到決策者認為的中性水平。就目前而言，我會建議7月繼續加息75個基點」。

言論後，市場的7月加息溢價為83個基點，低於周三的91個基點。再遠期，定價到12月加息200個基點，低於之前的211個基點。

債息方面，短期殖利率的加息溢價減少、曲線趨陡。2年期國債息跌2.9個基點，10年期國債息升2.2個基點，利差收窄至17.8基點。

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