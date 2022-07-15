個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.5%，折合報326.64元；阿里巴巴（9988）跌6.34%，折合報101.81元；美團（3690）跌2.27%，折合報178.35元；匯控（0005）跌2.72%，折合報47.66元；建行（0939）跌0.74%，折合報4.95元。

道期現升0.124%；標期現升0.18%；納期現升0.24%。日股現升0.65%，韓股現跌0.3%，澳股現跌1.49%。

VIX指數隔晚跌1.56%或0.42點，報26.4點。

紐油現升0.64%或0.62美元，報96.4美元；布油現升0.72%或0.71美元，報99.82美元；金價現升0.04%或0.75美元，報1710.69美元；LME 銅期貨隔晚跌2.12%或155.5美元，報7170美元。美國10年期債息現跌0.62%或0.0185厘，報2.941厘。

今日焦點股份可留意：

大眾金融（0626）公布業績。

博維智慧（1204）上市，定價1.08元。

微創腦科學（2172）上市，定價24.64元。

德銀天下（2418）上市，定價1.8元。

旭輝（0884）獲控股股東增持50萬股，涉資136萬。

贛鋒鋰業（1772）盈喜，料上半年多賺4.1倍至5.2倍。

長和系減持英水務公司Northumbrian Water 25%股權，基本現金代價80.73億。

莎莎（0178）上季港澳同店銷售跌4.2%。

紅杉中國沽2107.66萬股美團（3690），套現39.13億。

長汽（2333）發盈喜，中期多賺50至67%，除匯兌後跌19%至36%。

SOGO母企利福國際（1212）盈警，料上半年盈轉虧4.5億。

房貸斷供，工行（1398）、中行（3988）、郵儲行（1658）稱風險可控。

舜宇（2382）發盈警，中期料少賺45%至50%。

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