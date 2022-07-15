恒指今早低開229點或1.11%，報20522點，成交金額22億元；國指今早低開82點或1.16%，報7043點。恒生科技指數開市報4507點，跌1.75%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。比亞迪（1211）、中海油（0883）、長和（0001）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，48隻下跌，7隻無升跌。比亞迪（1211）升4.59%，報296元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.7%，報102.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報26.2元，升0.77%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報102.5元，跌5.7%。
恒指10天線(21267.97點)跌穿100天線(21319.35點)。科指跌穿100天線(4510.86點)，下試50天線(4491.06點)。
阿里（9988）旗下雲高層因警方數據洩露遭上海當局約談，專家稱阿里技術過時。開市報102.5元，跌5.7%。
大眾金融（0626）公布業績。無成交，報2.45元。
博維智慧（1204）上市，定價1.08元。開市報1.14元，升5.56%。
微創腦科學（2172）上市，定價24.64元。開市報24.7元，升0.24%。
德銀天下（2418）上市，定價1.8元。開市報1.75元，跌2.78%。
旭輝（0884）獲控股股東增持50萬股，涉資136萬。開市報2.68元，跌1.47%。
贛鋒鋰業（1772）盈喜，料上半年多賺4.1倍至5.2倍。開市報78.15元，升1.69%。
長和系減持英水務公司Northumbrian Water 25%股權，基本現金代價80.73億。長和（0001）開市報53元，升1.34%。長實（1113）開市報55.55元，升0.45%。長建（1038）開市報48.5元，升0.21%。
莎莎（0178）上季港澳同店銷售跌4.2%。無成交，報1.34元。
紅杉中國沽2107.66萬股美團（3690），套現39.13億。開市報180.2元，跌1.26%。
長汽（2333）發盈喜，中期多賺50至67%，除匯兌後跌19%至36%。開市報13.28元，升0.91%。
SOGO母企利福國際（1212）盈警，料上半年盈轉虧4.5億。無成交，報2.86元。
房貸斷供，工行（1398）、中行（3988）、郵儲行（1658）稱風險可控。工行見52周低4元，開市報4元，跌1.23%。中行（3988）開市報2.72元，跌0.37%。郵儲行（1658）開市報5.05元，跌1.17%。
舜宇（2382）發盈警，中期料少賺45%至50%。開市報108.3元，跌2.78%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，工行（1398）低見4元，開市報4元，跌1.23%；建行（0939）低見4.93元，開市報4.93元，跌1.2%；工商銀行（1398）低見4元，開市報4元，跌1.23%；大新金融（0440）低見21.75元，開市報21.75元，跌0.46%；大新銀行（2356）低見6.18元，開市報6.18元，無升跌；東方證券（3958）低見3.88元，開市報3.88元，跌2.27%；江西銅業（0358）低見9.4元，開市報9.4元，跌2.08%；魏橋紡織（2698）低見1.76元，開市報1.76元，跌3.3%。
異動股
上升異動股，包括，中國儒意（0136）開市報2.72元，升11.02%；雲遊控股（0484）開市報0.93元，升9.41%；李氏大藥廠（0950）開市報2.24元，升7.69%；博維智慧（1204）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報1.14元，升5.56%；比亞迪（1211）開市報296元，升4.59%；九興（1836）開市報7.88元，升4.51%；太陽城集團（1383）開市報0.157元，升3.29%；友和（2347）開市報1.6元，升3.23%；兗煤（1171）開市報22.25元，升2.77%。
下跌異動股，包括，阿里巴巴（9988）開市報102.5元，跌5.7%；偉易達（0303）開市報57.8元，跌5.56%；渣打（2888）開市報51.2元，跌4.3%；嗶哩嗶哩（9626）開市報181.6元，跌4.22%；龍湖（0960）開市報28.65元，跌4.02%。
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