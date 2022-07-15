6月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3%和1.1%，升幅比上月分別回落0.2和0.6個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年由上月上漲轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按年下降2.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降2.8%和3.7%，降幅比上月分別擴大0.6和0.5個百分點。

6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月由上月持平轉為上漲0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月下降轉為上漲0.1%；二手住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

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