報道指，銀保監要求前海人壽股東要嚴格執行相關監管要求，維護保險公司獨立運作，不得濫用控制權干預公司經營，侵害保險公司合法權益，並已對公司實際控制人姚振華進行了監管約談，責令改正違規問題。嚴禁股東不當干預公司經營。嚴禁股東利用關聯交易進行利益輸送和資產轉移，不得侵佔挪用保險資金。

寶能系姚振華以往便曾利用前海人壽收購萬科股票，惹來「險資炒股」等批評，其後同為內房的中國恒大（3333）亦傳以部分收購萬科的股票資金亦來自恒大人壽，事件愈演愈亂，最終纏繞多年的萬科收購戰以深圳市委市政府出手，由深圳地鐵入股萬科而宣告落幕。

後續在2017年2月，姚振華亦遭當時的中保監以前海人壽編制提供虛假材料、違規運用保險資金等問題，對前海人壽及相關責任人員分別作出了警告、罰款、撤銷任職資格及行業禁入等處罰措施。而時任前海人壽董事長姚振華給予撤銷任職資格并禁入保險業10年的處罰。3月份姚振華正式辭任前海人壽董事長職務，仍為公司實控人。

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