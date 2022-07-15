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【選股王】京東方精電盈利前景看好 料短線15元有支持

美股周四再度低開高走，迅速消化高通脹、大摩及摩通季績遜預期，加上標普500遭大行調低目標價等負面因素，有利淡盡出迹象。不過，內地公布第二季經濟數據與市場預期參差，中港股市受壓。

恒指低開後反彈，升至20,656點受阻力回落，早市最多跌332點，半日收報20,503點，跌247點或1.19%。大市半日成交665億元。科網、內房物管、本地銀行跌幅居前。有報道指上海當局約談阿里（9988）旗下阿里雲高管，跟進警方數據庫被盜一案，並有消息指阿里調整戰略投資部門，阿里今早股價挫近4%。恒生科技指數周二跌至50天線喘定，今早再下試低位，雖然點數上仍守住4480點，但走勢相當弱，後市向下尋底機會大。

不過，港股下跌為主，但汽車、航運、煤炭、電力等逆市做好。汽車特別電動車及部件股表現強勁，電動兩輪車股雅迪（1585）昨天發盈喜，股價創一年新高，光學模組及部件商高偉電子（1415）創半年高，日前發盈喜的京東方精電（0710）回調後也闖高位，可看高一線。

京東方精電預期去年純利按年增長1.4至1.8倍之間的大幅增長，主要由於薄膜電晶體（TFT）和顯示模組解決方案銷售增加，成本控制措施及規模經濟效應帶動。公司成功擴展汽車業務，隨着量產項目啓動，以及產品組合調整，增加觸控、大尺寸等較高單價產品，去年純利大增近四倍，今年上半年保持高速增長。公司與集團京東方擴展成都生產設施料於明年初完成，高端顯示產品逐步量產，收入增加及規模效益，將繼續改善淨利潤率及提升盈利表現。

京東方精電盈利前景看好，難怪股價逆市創新高。不過，京東方精電上月急漲六成半，上月底高位回落，最多跌逾一成半，高追風險不少，短線支持位於15元，可以用該水平進行部署。

劉思明

投資版副主編

 