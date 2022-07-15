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恒指收市跌453點 全周跌6.5%或1428點 北水流入增1.9倍 博維智慧上市升12%

美國加息或少於1厘，美匯指數暫停升勢，美10年債息亦回至2.92厘以下，不過內地公布的第二季GDP遠遜預期，國統局亦稱達到全年目標有挑戰，美期先升後回，亞股普遍向下，中港股市更跌幅擴大。

恒指今早低開229點後曾收窄至跌94點，內地GDP公布後跌幅擴大，午後更進一步跌535點，全日高低波幅441點。

恒指收市跌453點或2.19%，報20297點，大市成交金額1295億元，較上日增加14.84%，是7月6日1412.53億元成交後最多；國指跌167點或2.36%，報6958點。恒生科技指數收報4440點，跌3.22%。

藍籌股成交金額586.44億元，佔大市成交45.28%；科指成份股成交金額292.12億元，佔大市成交22.55%；國指成份股成交金額519.17億元，佔大市成交40.09%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。比亞迪（1211）、吉利（0175）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，63隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升3.96%，收報294.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.56%，收報3.31元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報151元，升0.13%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.95元，跌6.91%。

恒指10天線(21245.53點)跌穿100天線(21317.1點)。科指跌穿50天線(4489.71點)及100天線(4510.19點)。

北水南下合計淨流入17.43億元，較上日增加195.48%，淨流入金額是6月30日75.19億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入46.66億元，對上一次連續4日淨流入是6月14日。南水北上合計淨流出89.31億元人民幣，較上日增加874.08%，連續第5日流出，累計流出220.41億元。

一周表現

恒指本周累跌6.57%或1428點，跌幅是2020年3月13日後最大，當時收市跌幅為8.08%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是5月13日；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升4.84%，其次為電能實業（0006）及港鐵（0066），分別升1%及0.24%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌30.17%，其次為碧桂園（2007）及龍湖（0960），分別跌26.61%及20.34%。

國指本周累跌7.86%或593點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為8.15%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是5月13日；本周僅兩隻成份股上升，表現最佳的是信達生物（1801），累升0.14%，其次為中國移動（0941）分別升0.1。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌30.17%，其次為碧桂園（2007）及龍湖集團（0960），分別跌26.61%及20.34%。

科指本周累跌7.66%或368點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為9.74%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月15日；本周無一隻成份股上升，跌幅最少的是理想（2015），累跌0.2%，其次為聯想（0992）及比亞迪電子（0285），分別跌0.84%及2.61%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌29.4%，其次為萬國數據（9698）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌17.36%及16.81%。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.58%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為3.33%。今低見20215.97點，是5月26日19890.76點後最低。今日收市報20297.72點，是5月26日後收市新低，當日報20116.2點。連跌5日，累計跌1428.06點，對上一次連跌5日是4月25日。同時亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月3日。

科指曾跌最多3.6%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為4.57%。今低見4422.41點，是6月6日4420.2點後最低。今日收市報4440.11點，是6月2日後收市新低，當日報4397.74點。

國指曾跌最多2.68%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。今低見6935.3點，是5月26日6775.47點後最低。今日收市報6958.02點，是5月26日後收市新低，當日報6877.21點。收市連跌5日，累計跌593.68點，對上一次連跌5日是7月6日。同時亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是3月9日。

午後消息股表現

比亞迪（1211）擬自行研發智能駕駛晶片。收報294.2元，升3.96%。

傳雷軍8月攜小米（1810）工程樣車亮相，小米汽車下月開展系列測試，小米：絕無可能。收報12.46元，跌2.5%。

旭輝永升（1995）獲控股股東增持50萬股，涉資335萬。見52周低6.07元，收報6.1元，跌13.6%。

361度國際（1361）主品牌產品第二季零售額錄低雙位數增長。收報3.93元，跌0.76%。

今早及隔晚消息股表現

碧桂園（2007）境內債「19碧桂03」跌5成後停牌。見52周低3.3元，收報3.31元，跌8.56%。

阿里（9988）旗下雲高層因警方數據洩露遭上海當局約談，專家稱阿里技術過時。收報102.2元，跌5.98%。

大眾金融（0626）公布業績。收報2.38元，跌2.86%。

博維智慧（1204）上市，定價1.08元。收報1.22元，升12.96%。

微創腦科學（2172）上市，定價24.64元。收報24.6元，跌0.16%。

德銀天下（2418）上市，定價1.8元。收報1.8元，無升跌。

旭輝（0884）獲控股股東增持50萬股，涉資136萬。收報2.33元，跌14.34%。

贛鋒鋰業（1772）盈喜，料上半年多賺4.1倍至5.2倍。收報77.1元，升0.33%。

長和系減持英水務公司Northumbrian Water 25%股權，基本現金代價80.73億。長和（0001）收報52.25元，跌0.1%。長實（1113）收報55.3元，無升跌。長建（1038）收報48.75元，升0.72%。

莎莎（0178）上季港澳同店銷售跌4.2%。收報1.33元，跌0.75%。

紅杉中國沽2107.66萬股美團（3690），套現39.13億。收報179.2元，跌1.81%。

長汽（2333）發盈喜，中期多賺50至67%，除匯兌後跌19%至36%。收報12.82元，跌2.58%。

SOGO母企利福國際（1212）盈警，料上半年盈轉虧4.5億。創上市新低，見2.75元，收報2.78元，跌2.8%。

房貸斷供，工行（1398）、中行（3988）、郵儲行（1658）稱風險可控。工行見52周低4元，收報4.01元，跌0.99%。中行（3988）收報2.69元，跌1.47%。郵儲行（1658）收報4.98元，跌2.54%。

舜宇（2382）發盈警，中期料少賺45%至50%。收報108.3元，跌2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，雅迪（1585）創52周高，見18.74元，收報17.26元，跌0.35%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.63元，收報2.67元，跌4.98%；時代鄰里（9928）低見1.21元，收報1.24元，跌7.46%；合景悠活（3913）低見1.68元，收報1.7元，跌6.59%；金科服務（9666）低見14.68元，收報15.02元，跌3.47%；遠洋服務（6677）低見2.75元，收報2.75元，跌3.17%；榮萬家（2146）低見2.36元，收報2.77元，跌6.42%；時代中國（1233）低見1.59元，收報1.63元，跌7.91%；富力（2777）低見1.66元，收報1.66元，跌4.6%；三巽控股（6611）低見0.305元，收報0.34元，跌25.27%；中駿集團（1966）低見0.68元，收報0.68元，跌12.82%。

81隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見6.07元，收報6.1元，跌13.6%；合景泰富（1813）低見1.54元，收報1.56元，跌8.24%；雅居樂（3383）低見2.45元，收報2.45元，跌7.55%；招商證券（6099）低見7.24元，收報7.24元，跌2.29%；丘鈦（1478）低見4.53元，收報4.55元，跌3.4%；信德（0242）低見1.47元，收報1.47元，跌2.65%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.31元，無升跌；中華煤氣（0003）低見8.18元，收報8.19元，跌1.33%；粵海投資（0270）低見7.98元，收報7.98元，跌3.74%；台州水務（1542）低見2.61元，收報2.61元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，太陽城集團（1383）收報0.217元，升42.76%；喆麗控股（2209）收報0.89元，升20.27%；凱升控股（0102）收報0.242元，升15.24%；博維智慧（1204）收報1.22元，升12.96%；雲康集團（2325）收報18.78元，升10.6%；新世紀醫療（1518）收報0.9元，升9.76%；新華滙富（0188）收報0.35元，升9.38%；修身堂（8200）收報1.16元，升8.41%；比高（8220）收報0.249元，升8.26%；雲遊控股（0484）收報0.92元，升8.24%；迅銷（6288）收報42.15元，升7.94%。

下跌異動股，包括，三巽控股（6611）創上市新低，見0.305元，收報0.34元，跌25.27%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.12元，收報0.121元，跌17.69%；協鑫新能源（0451）收報0.169元，跌16.34%；魏橋紡織（2698）見52周低1.52元，收報1.53元，跌15.93%；新東方在線（1797）收報15.24元，跌14.48%；旭輝（0884）收報2.33元，跌14.34%；山東新華製藥股份（0719）收報6.2元，跌14.13%；旭輝永升服務（1995）見52周低6.07元，收報6.1元，跌13.6%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.68元，收報0.68元，跌12.82%；華科資本（1140）收報0.485元，跌11.82%；正榮地產（6158）收報0.47元，跌11.32%。

 

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