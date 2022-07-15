moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

銀保監要求商銀加強貸款管理  監測用途防資金挪用

銀保監發布進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知，要求商業銀行加強貸款資金管理，包括貸款資金發放、本息回收代扣、止付等關鍵環節由銀行自主決策，指令由銀行發起。採用自主支付的，資金應直接發放至借款人銀行賬戶；採用受托支付的，商業銀行應當履行受托支付責任，將貸款資金最終支付給符合借款人合同約定用途的交易對象。

銀保監要求，商業銀行應當自主完整保留貸款資金發放、本息回收等賬戶流水信息，主動加強貸款資金管理，並採取有效措施對貸款用途進行監測，確保貸款資金安全，防範合作機構截留、匯集、挪用。

同時，商銀需履行貸款管理主體責任，提高互聯網貸款風險管控能力，獨立有效開展身份驗證、授信審批和合同簽訂，嚴格履行貸款調查、風險評估、授信管理、貸款資金監測等主體責任，嚴格落實金融管理部門對征信、支付和反洗錢等方面的要求，防範貸款管理「空心化」。在互聯網貸款涉及與合作機構開展營銷獲客、支付結算、信息科技等合作的，商業銀行應當加強核心風控環節管理，不得因業務合作降低風險管控標準。

此外，商銀要規範合作業務管理，與第三方機構互聯網貸款合作業務，對共同出資、信息科技合作等業務分類別簽訂合作協議並明確各方權責，不得在貸款出資協議中摻雜混合其他服務約定。

商業銀行應當充分發揮助力普惠金融的積極作用，定期評估合作發放互聯網貸款的綜合融資成本，合作機構及其關聯方違法違規歸集貸款資金、設定不公平不合理合作條件、未依法依規提供貸款管理必要信息、服務收費質價不符，或違反互聯網貸款其他規定的，商業銀行應當限制或者拒絕合作等。

 

 

其他報道

內地次季GDP遜預期 胡錫進：中國一定能行 雖民間有怨氣 但社會信心尤在

滬深三大指數日中最低位收市  滬指全周跌3.81% 兩市成交額破萬億人幣

特朗普據報已決定是否參加2024年美國總統大選 將擇期公布

河南村鎮銀行「提款難」事件 據報有人成功提款

傳雷軍8月攜小米工程樣車亮相 小米汽車下月開展系列測試 小米：絕無可能

河南4家村鎮銀行發布資金墊付操作說明 須先進行線上登記

旭輝永升獲控股股東增持50萬股 涉資335萬

台灣擬罰款富士康 因投資紫光前未獲批准

361度國際主品牌產品第二季零售額錄低雙位數增長

保監局對泰加保險提出清盤呈請

據報雷軍8月攜小米工程樣車亮相 小米汽車下月開展系列測試