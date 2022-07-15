銀保監要求，商業銀行應當自主完整保留貸款資金發放、本息回收等賬戶流水信息，主動加強貸款資金管理，並採取有效措施對貸款用途進行監測，確保貸款資金安全，防範合作機構截留、匯集、挪用。

同時，商銀需履行貸款管理主體責任，提高互聯網貸款風險管控能力，獨立有效開展身份驗證、授信審批和合同簽訂，嚴格履行貸款調查、風險評估、授信管理、貸款資金監測等主體責任，嚴格落實金融管理部門對征信、支付和反洗錢等方面的要求，防範貸款管理「空心化」。在互聯網貸款涉及與合作機構開展營銷獲客、支付結算、信息科技等合作的，商業銀行應當加強核心風控環節管理，不得因業務合作降低風險管控標準。

此外，商銀要規範合作業務管理，與第三方機構互聯網貸款合作業務，對共同出資、信息科技合作等業務分類別簽訂合作協議並明確各方權責，不得在貸款出資協議中摻雜混合其他服務約定。

商業銀行應當充分發揮助力普惠金融的積極作用，定期評估合作發放互聯網貸款的綜合融資成本，合作機構及其關聯方違法違規歸集貸款資金、設定不公平不合理合作條件、未依法依規提供貸款管理必要信息、服務收費質價不符，或違反互聯網貸款其他規定的，商業銀行應當限制或者拒絕合作等。

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