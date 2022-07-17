他指，根據6月13日公布的資格準則，市民如果已永久離開或有意圖永久離開香港，就不符合領取第二階段消費券的資格。因此，曾以「永久性地離開香港」為由並作出法定聲明以提早提取強積金或職業退休計劃下供款的市民，表面上不符合上述資格準則。

考慮到部分市民的確可能因不同原因已回流香港工作或生活，消費券計劃秘書處因此向曾作出上述聲明的登記人發出手機短訊，通知他們有關情況，並如有異議可在收到短訊的14天內以書面提交覆檢申述。如果市民的現況是在港定居，只需提供簡單證明，便可符合領取消費券的資格。

政府是以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理，市民可以證明目前是在香港定居方式包括提供銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等等，都可以作證明。市民若因特殊原因未能提供這些資料，可在覆檢表格中註明理由，秘書處亦會按登記人的實際情況酌情處理。

政府鼓勵申請覆檢的登記人利用電子或郵寄方式辦理手續。他們可透過消費券計劃網頁下載覆檢申請表格，填妥後附上在港定居的證明，透過電郵、郵寄或傳真遞交。市民亦可親身或請親友代為將覆檢申請交到八個分別位於上環、北角、長沙灣、旺角、觀塘、沙田石門、荃灣和屯門的消費券臨時服務中心。

收到相關手機短訊的市民需要在14天內提出覆檢申述，而對於有特殊困難的市民，我們會按實際情況酌情處理。

陳茂波指，曾作出永久離開香港法定聲明以提早提取強積金供款的登記人當中，相信有相當人數已經移民海外。如果他們也獲發消費券，涉及公帑將數以億元計。雖然有意見認為，應該先透過不同方式進一步查核提早提取強積金供款的人是否真的不再在香港生活。但現行法例亦有不少保障各類個人資料的規定和限制，以致政府不能隨意查核。例如，《稅務條例》嚴格限制資料作稅務以外的用途。政府會繼續留意社會上的不同意見，好好總結今次發放消費券的經驗。

值得注意的是，外圍通脹高企及加息壓力上升正困擾環球經濟，增加了本港經濟下行壓力。商品出口貨值在五月份按年下跌1.4%，且表現短期內將繼續受壓；零售銷售貨值在四月第一階段消費券發放時彈升11.7%後，五月份微跌1.7%，不少零售商戶及食肆也表示近日生意放緩，往後的情況要視乎疫情發展和金融環境收緊對市民消費信心與能力的影響。在經濟前景比較不明朗的時候，分期發放第二階段消費券有利延長提振經濟的效應。

2022年消費券計劃第二階段的登記期在本月23日結束後，籌備工作便會進入下一階段。六家儲值支付工具營辦商已密鑼緊鼓，準備在8月7日開始發放第二階段的消費券。今次營辦商推出了不少新優惠，有望令消費者和商戶也更受惠。第二階段消費券將為市場注入三百多億元的購買力，計及衍生的乘數效應，冀能為消費市道增添樂觀氣氛和實質的購買力。