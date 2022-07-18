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港股ADR升9點 夜期高水32點 美期亞股升 中國石墨上市

美股向上下，港股ADR升9點或0.05%，報20307點，即月恒指夜期升48點，報203330點，夜期高水32點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報325.07元；阿里巴巴（9988）跌1.65%，折合報100.52元；美團（3690）升0.42%，折合報179.96元；匯控（0005）升0.88%，折合報48.12元；建行（0939）跌0.11%，折合報4.89元。

道期現升0.006%；標期現升0.06%；納期現升0.2%。 日股休市，韓股現升0.87%，澳股現升0.43%。

VIX指數隔晚跌8.21%或2.17點，報24.23點。

紐油現跌1.48%或1.45美元，報96.14美元；布油現跌1.33%或1.34美元，報99.81美元；金價現跌0.01%或0.28美元，報1707.89美元；LME 銅期貨隔晚升0.28%或20.5美元，報7190.5美元。美國10年期債息現跌1.49%或0.0443厘，報2.9152厘。

今日焦點股份可留意：

中國石墨（2237）上市，定價0.325元。

金界（3918）公布業績。

東風汽車（0489）擬售Stellantis3.16%股權，最多套現11.6億歐元。

鴻騰（6088）發盈喜，料中期純利升至少9倍。

海豐國際（1308）發盈喜，中期純利增加1.39倍。

澳門繼續暫停所有非必需工商業活動。留意濠賭股。

康龍化成（3759）發盈喜，料中期經調整淨利潤最多增27％。

山水水泥（0691）發盈警，上半年料少賺至少六成。

內地官媒：各方力推「保交樓」，部分「爛尾樓」已復工。

思摩爾（6969）發盈警，半年純利斬半。

東方航空（0670）料上半年虧損擴大至最多195億人幣，上月客運力投入跌52%。

中銀航空租賃（2588）：次季簽21項租賃承諾，自有飛機利用率達96.1%。

國泰（0293）6月載客量增2.7倍，冀往後錄正現金流。

南方航空（1055）發盈警，料上半年虧損擴大至最多121億元人幣。

英皇文化產業（0491）申禁令，禁立基向英皇UA提清盤。

惠理集團（0806）發盈警，料上半年虧損4.35億元。

廉署查Ken Sir旗下創天傳承（8195）總部，邀子公司財務經理助查。

騰訊（0700）推出高速交通操作系統「騰訊交通OS高速版」。

建滔系發盈警，建滔（0148）料中期少賺57%。建滔積層板（1888）少賺49%。

金蝶國際（0268）發盈警，半年蝕3.47至3.97億人民幣。

中石油（0857）發盈喜，料上半年純利增加最多六成。

泡泡瑪特（9992）發盈警，中期少賺35%。

 