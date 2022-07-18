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恒指高開181點 科指升0.33% 中國石墨上市升35%

恒指今早高開181點或0.9%，報20479點，大市成交金額26億元；國指今早高開58點或0.84%，報7016點。恒生科技指數開市報4454點，升0.33%。

藍籌股成交金額19.59億元，佔大市成交75.34%；科指成份股成交金額8.03億元，佔大市成交30.88%；國指成份股成交金額12.62億元，佔大市成交48.53%。

阿里巴巴（9988）、舜宇（2382）、領展（0823）拖累大市。美團（3690）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

藍籌58隻升，5隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）升3.24%，報185元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌1.48%，報106.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報185元，升3.24%；跌幅最大的是理想（2015）開市報148.2元，跌1.85%。

恒指10天線(21110.45點)向下逼近50天線(21009.1點)。科指續低於50天線(4493.51點)、100天線(4498.11點)。

中國石墨（2237）上市，定價0.325元。開市報0.44元，升35.38%。

金界（3918）公布業績。開市報6.35元，升1.11%。

東風汽車（0489）擬售Stellantis3.16%股權，最多套現11.6億歐元。開市報5.63元，跌0.53%。

鴻騰（6088）發盈喜，料中期純利升至少9倍。開市報1.1元，升12.24%。

海豐國際（1308）發盈喜，中期純利增加1.39倍。開市報24.35元，升2.74%。

澳門繼續暫停所有非必需工商業活動。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.18元；美高梅中國（2282）開市報4.11元，無升跌；澳博（0880）開市報3.17元，無升跌；永利澳門（1128）開市報4.74元，升0.21%；銀河娛樂（0027）開市報45.9元，升1.55%；金沙中國（1928）開市報17.26元，升1.05%。

康龍化成（3759）發盈喜，料中期經調整淨利潤最多增27％。開市報68.9元，跌7.89%。

山水水泥（0691）發盈警，上半年料少賺至少六成。無成交，報1.99元。

內地官媒：各方力推「保交樓」，部分「爛尾樓」已復工。中海外（0688）開市報22.6元，升1.8%；龍湖（0960）開市報28.45元，升1.61%；華潤置地（1109）開市報33.95元，升1.65%；碧桂園（2007）開市報3.36元，升1.51%。

思摩爾（6969）發盈警，半年純利斬半。開市報20.25元，跌3.34%。

東方航空（0670）料上半年虧損擴大至最多195億人幣，上月客運力投入跌52%。開市報2.94元，升0.34%。

中銀航空租賃（2588）：次季簽21項租賃承諾，自有飛機利用率達96.1%。無成交，報67.3元。

國泰（0293）6月載客量增2.7倍，冀往後錄正現金流。開市報8.34元，升0.72%。

南方航空（1055）發盈警，料上半年虧損擴大至最多121億元人幣。開市報4.5元，無升跌。

英皇文化產業（0491）申禁令，禁立基向英皇UA提清盤。無成交，報0.039元。

惠理集團（0806）發盈警，料上半年虧損4.35億元。無成交，報2.7元。

騰訊（0700）推出高速交通操作系統「騰訊交通OS高速版」。開市報326.4元，升0.43%。

建滔系發盈警，建滔（0148）料中期少賺57%。建滔積層板（1888）少賺49%。建滔（0148）開市報28.35元，跌1.22%。建滔積層板（1888）見52周低9元，開市報9元，跌1.75%。

金蝶國際（0268）發盈警，半年蝕3.47至3.97億人民幣。開市報17.28元，無升跌。

中石油（0857）發盈喜，料上半年純利增加最多六成。開市報3.51元，升1.45%。

泡泡瑪特（9992）發盈警，中期少賺35%。無成交，報17.76元。

破頂股表現

破頂股包括，中國石墨（2237）創上市新高，見0.44元，平上市低位0.325元，開市報0.44元，升35.38%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見4.1元，開市報4.1元，跌1.2%；商湯（0020）低見2.13元，開市報2.13元，跌1.39%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，建滔積層板（1888）低見9元，開市報9元，跌1.75%；深圳控股（0604）低見1.47元，開市報1.47元，無升跌；恒隆集團（0010）低見14.02元，開市報14.02元，跌0.14%；敏華控股（1999）低見6.5元，開市報6.5元，跌1.37%；路勁基建（1098）低見4.45元，開市報4.45元，跌2.2%；珠光控股（1176）低見1.06元，開市報1.06元，跌2.75%；海螺創業（0586）低見15.74元，開市報15.74元，跌1.25%；大悅城（0207）低見0.28元，開市報0.28元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國石墨（2237）開市報0.44元，升35.38%；鴻騰（6088）開市報1.1元，升12.24%；華領醫藥（2552）開市報4元，升10.5%；裕承科金（0279）開市報0.176元，升4.76%；香港航天科技（1725）開市報14.1元，升4.44%；三葉草生物（2197）開市報3.85元，升4.34%；名創優品（9896）開市報13.6元，升3.98%；山東黃金（1787）開市報12.58元，升3.62%；金科服務（9666）開市報15.52元，升3.33%；力高集團（1622）開市報1.89元，升3.28%；美團（3690）開市報185元，升3.24%。下跌異動股，包括，康龍化成（3759）開市報68.9元，跌7.89%；金匯（8160）開市報0.081元，跌6.9%；中國鐵建（1186）開市報4.61元，跌5.14%；藍月亮（6993）開市報5.61元，跌4.92%；易居企業（2048）開市報0.78元，跌4.88%；雅迪（1585）開市報16.58元，跌3.94%；思摩爾（6969）開市報20.25元，跌3.34%；魯商生活（2376）開市報3.5元，跌2.78%；珠光控股（1176）見52周低1.06元，開市報1.06元，跌2.75%；華能國電（0902）開市報3.82元，跌2.55%；國航（0753）開市報6.35元，跌2.46%。

 

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