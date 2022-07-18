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匯豐PayMe推商戶優惠吸消費券用戶 更可抽獎贏Tesla Model 3

第二階段5000元消費券將於8月7日起分期發放，匯豐宣布，PayMe推出商戶優惠讓用戶使用消費券時可享多重購物折扣優惠。

PayMe積極建立全面涵蓋「食、買、玩」的消費圈，方便用戶在遍布全港的受歡迎商戶及餐廳以PayMe付款。現時接受PayMe支付的商戶超過40,000家，當中包括HKTVmall、萬寧、百老滙、7-11、麥當勞、星巴克、大家樂、大快活、foodpanda、美心西餅、東海堂、聖安娜餅店、Openrice、Uniqlo、Don Don Donki、日本城、實惠、Klook、Trip.com、阿布泰國生活百貨、惠康（由八月起）、Market Place（由八月起）、3hreesixty（由八月起）、Oliver’s（由八月起）及Jasons ichiban（由八月起）等。

用戶使用PayMe領取消費券，可享受多項「食、買、玩」折扣優惠：

麥當勞：由2022年8月29日至9月25日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元折扣優惠券

星巴克：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿80元或以上，即減15元

東海堂：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿40元或以上，即減10元；惠顧滿100元或以上，即減30元

美心西餅：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿35元或以上，即減10元

Paper Stone Bakery：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿35元或以上，即減10元

美心MX：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿38元或以上，即減8元

HKTVmall：由2022年7月15日至23日，用戶登記以PayMe領取消費券，並於HKTVmall app惠顧滿300元或以上，即可獲100元折扣優惠券

萬寧：由2022年8月7日至9月30日，用戶於萬寧門市惠顧滿288元或以上，即減最高100元；於萬寧網店惠顧滿688元或以上，即減100元

 新地商場：由2022年8月12日起，用戶於23個新地商場消費滿400元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子優惠券，送完即止

 MegaBox：由2022年8月7日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA宜家家居現金券

 日本城：由2022年8月7日至10月31日，用戶惠顧滿200元或以上，即減20元；惠顧滿300元或以上，即減35元

Klook：由2022年8月7日至31日，用戶惠顧滿500元或以上，即減50元

Trip.com：由2022年8月7日至10 月31日，用戶於預約酒店時惠顧滿250元，即減25元；惠顧滿1,500元，即減120元；惠顧滿3,000元，即減200元

此外，PayMe亦鼓勵用戶到社區小店消費，由今年8月22日至10月22日，用戶於指定小店消費，即可獲港幣25元折扣優惠券，下次消費滿港幣50元即自動扣除，每名用戶最多可獲三張優惠券。

PayMe獲選為2022年消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具，登記以PayMe 領取消費券的用戶可獲取港幣25元折扣券一張，適用於全部 PayMe for Business 商戶，更有機會參加幸運大抽獎贏取Tesla Model 3一部。

用戶推薦好友登記以PayMe領取消費券除各自可獲15元的折扣優惠券外，成功推薦最多好友的用戶可獲 Tesla Model 3一部，而隨後八名推薦最多好友的用戶亦可獲iPhone 13 Pro一部。

 

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