美國上周五公布的通脹預期回落，今早美匯指數回落至107.8水平，美10年期債息亦回落至2.915%，日圓避險情緒亦降溫，環球市場向好，美期、亞股上升。港股方面，除受外圍利好因素支持，內地力推「保交樓」、部分「爛尾樓」已復工，內房內銀造好，物管、消費股亦向上；納期上升0.8%，港科技股跟升。三大指數齊創6月27日後最大升幅。