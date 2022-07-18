美國上周五公布的通脹預期回落，今早美匯指數回落至107.8水平，美10年期債息亦回落至2.915%，日圓避險情緒亦降溫，環球市場向好，美期、亞股上升。港股方面，除受外圍利好因素支持，內地力推「保交樓」、部分「爛尾樓」已復工，內房內銀造好，物管、消費股亦向上；納期上升0.8%，港科技股跟升。三大指數齊創6月27日後最大升幅。
恒指今早高開181點，曾倒跌最多3點，其後升幅擴大至最多552點，半日高低波幅556點。
恒指半日升523點或2.58%，報20820點，大市成交金額660億元；國指升204點或2.94%，報7162點。恒生科技指數收報4561點，升2.74%。
藍籌股成交金額256.89億元，佔大市成交38.92%；科指成份股成交金額160.91億元，佔大市成交24.38%；國指成份股成交金額226.81億元，佔大市成交34.36%。
比亞迪（1211）拖累大市。美團（3690）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌67隻升，1隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升8.46%，收報3.59元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌0.27%，收報293.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報189.4元，升7.19%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報112.8元，跌2.51%。
恒指升近50天線(21015.93點)。科指升穿50天線(4495.65點)、100天線(4499.18點)。
北水南下合計淨流入8.88億元，較上日減少49.09%，連續第5日流入，累計流入55.54億元，對上一次連續5日淨流入是6月15日。南水北上合計淨流入43.21億元人民幣，終止連續5日流出。
嗶哩嗶哩（9626）將展示賬號IP屬地 預計一周後上線。收報189.4元，升7.19%。
中國石墨（2237）上市，定價0.325元。創上市新高，見1.2元，平上市低位0.325元，收報1.01元，升210.77%。
金界（3918）公布業績。收報6.44元，升2.55%。
東風汽車（0489）擬售Stellantis3.16%股權，最多套現11.6億歐元。收報5.79元，升2.3%。
鴻騰（6088）發盈喜，料中期純利升至少9倍。收報1.22元，升24.49%。
海豐國際（1308）發盈喜，中期純利增加1.39倍。收報24.65元，升4.01%。
澳門繼續暫停所有非必需工商業活動。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報5.35元，升3.28%；美高梅中國（2282）收報4.17元，升1.46%；澳博（0880）收報3.2元，升0.95%；永利澳門（1128）收報4.84元，升2.33%；銀河娛樂（0027）收報46元，升1.77%；金沙中國（1928）收報17.46元，升2.22%。
康龍化成（3759）發盈喜，料中期經調整淨利潤最多增27％。收報70.85元，跌5.28%。
山水水泥（0691）發盈警，上半年料少賺至少六成。收報1.82元，跌8.54%。
內地官媒：各方力推「保交樓」，部分「爛尾樓」已復工。內房股上升，中海外（0688）收報23.15元，升4.28%；龍湖（0960）收報29.85元，升6.61%；華潤置地（1109）收報34.7元，升3.89%；碧桂園（2007）收報3.59元，升8.46%。非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報1.72元，升10.26%；新城發展（1030）收報2.82元，升9.73%；富力（2777）平上市低位1.66元，收報1.82元，升9.64%。
思摩爾（6969）發盈警，半年純利斬半。收報20.4元，跌2.63%。
東方航空（0670）料上半年虧損擴大至最多195億人幣，上月客運力投入跌52%。收報2.96元，升1.02%。
中銀航空租賃（2588）：次季簽21項租賃承諾，自有飛機利用率達96.1%。收報67.8元，升0.74%。
國泰（0293）6月載客量增2.7倍，冀往後錄正現金流。收報8.52元，升2.9%。
南方航空（1055）發盈警，料上半年虧損擴大至最多121億元人幣。收報4.52元，升0.44%。
英皇文化產業（0491）申禁令，禁立基向英皇UA提清盤。收報0.039元，無升跌。
惠理集團（0806）發盈警，料上半年虧損4.35億元。見52周低2.63元，收報2.71元，升0.37%。
騰訊（0700）推出高速交通操作系統「騰訊交通OS高速版」。收報332.6元，升2.34%。
建滔系發盈警，建滔（0148）料中期少賺57%。建滔積層板（1888）少賺49%。見52周低27.2元，收報27.75元，跌3.31%。建滔積層板（1888）見52周低8.29元，收報8.55元，跌6.66%。
金蝶國際（0268）發盈警，半年蝕3.47至3.97億人民幣。收報17.62元，升1.97%。
中石油（0857）發盈喜，料上半年純利增加最多六成。收報3.59元，升3.76%。
泡泡瑪特（9992）發盈警，中期少賺35%。收報17.92元，升0.9%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見14.22元，收報13.82元，升5.66%；博維智慧（1204）創上市新高，見1.39元，收報1.34元，升9.84%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.2元，平上市低位0.325元，收報1.01元，升210.77%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見4.01元，收報4.01元，跌3.37%；加科思（1167）低見4.69元，收報4.97元，升0.81%；商湯（0020）低見2.11元，收報2.19元，升1.39%；捷榮國際（2119）低見0.86元，收報0.88元，升1.15%；信陽毛尖（0362）低見0.043元，收報0.045元，跌22.41%；寶寶樹集團（1761）低見0.4元，收報0.415元，跌1.19%；人瑞人才（6919）低見5.16元，收報5.41元，無升跌；霸王（1338）低見0.056元，收報0.056元，跌6.67%；迪臣發展（0262）低見0.073元，收報0.073元，跌2.67%；WAC（8619）低見0.062元，收報0.067元，無升跌。
43隻股份創52周低，其中十隻包括，丘鈦（1478）低見4.42元，收報4.69元，升3.08%；信德（0242）低見1.46元，收報1.49元，升1.36%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.31元，無升跌；粵海投資（0270）低見7.9元，收報8.02元，升0.5%；君實生物（1877）低見36.25元，收報38元，跌1.17%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.92元，無升跌；超智能控股（1402）低見0.35元，收報0.395元，跌1.25%；香港科技探索（1137）低見5.21元，收報5.48元，升2.43%；恒地（0012）低見27.45元，收報28.15元，升1.99%；越秀房託（0405）低見2.95元，收報2.99元，升0.34%。
異動股
上升異動股，包括，中國石墨（2237）創上市新高，見1.2元，平上市低位0.325元，收報1.01元，升210.77%；鴻騰（6088）收報1.22元，升24.49%；太陽城集團（1383）收報0.27元，升24.42%；太陽娛樂（8082）收報0.066元，升15.79%；中遠海能（1138）收報5.04元，升15.07%；諾輝健康（6606）收報26.8元，升10.52%；中駿集團（1966）平上市低位0.68元，收報0.75元，升10.29%；合景泰富（1813）收報1.72元，升10.26%；華領醫藥（2552）收報3.98元，升9.94%；博維智慧（1204）創上市新高，見1.39元，收報1.34元，升9.84%；新城發展（1030）收報2.82元，升9.73%。
下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.043元，收報0.045元，跌22.41%；銀杏教育（1851）收報0.91元，跌17.27%；比高（8220）收報0.218元，跌12.45%；維太創科（6133）收報0.201元，跌11.84%；匯安智能科技（8379）收報0.145元，跌9.38%；陸慶（8052）收報0.08元，跌9.09%；山水水泥（0691）收報1.82元，跌8.54%；惠生工程（2236）收報0.24元，跌7.69%；德視佳（1846）收報6.2元，跌7.46%；三巽控股（6611）收報0.315元，跌7.35%。
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