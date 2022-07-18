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景順調查：通脹、地緣風險 主權基金從債券轉向私募市場

景順發布《景順全球主權資產管理研究》，通脹飈升促使主權基金投資者重新審視其資產配置，目前，主權基金將通脹及環球地緣政治視為明年環球增長的最大威脅，並促使主權基金投資者重新審視其資產配置，主要轉向增加私募市場配置。

研究顯示，五分之二的受訪者預計未來兩年發展市場的通脹率居高不下，另有五分之二的受訪者預計通脹穩步下降，而不到五分之一的受訪者預計出現滯脹。部分受訪者一致認為，儘管通脹高於新冠肺炎疫情前的水平，但在未來幾年應會回落，逾半數受訪者(59%)預期未來五年內美國平均通脹率為3-4%。

大多數受訪者(59%)預料利率進一步上升，已重新部署投資組合，反映於固定收益配置持續下降，而私募市場另類投資配置則相應增加，特別是房地產、私募股權及基建。大多數受訪者(71%)同意上述配置可有效對沖通脹。目前，在主權基金的投資組合中，私募資產的平均比重為22%。

當被問及打算於明年增持、保持或減持的資產類別，私募股權最受歡迎（淨增加29%），其次是非上市房地產（增加23%）。相比之下，受訪者最看淡固定收益(-12%)及現金(-4%)，而對股票的信心大致保持不變(+1%)。

俄烏軍事衝突打擊投資者對歐洲的投資信心。歐洲發展市場(19%)及歐洲新興市場(13%)是主權基金投資者最有可能減持的地區。受訪者增持北美(33%)及亞太區(23%)的可能性最大。

景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江表示，「今年年初種種不明朗因素相互交織，是眾多金融專業人士前所未見的情況，而且市場回復風險投資情緒將需要一定的時間。在亞太區，於中國政府堅持不懈地努力實現雄心勃勃的經濟增長目標之時，投資者密切關注中國新冠肺炎疫情限制措施將如何調整。儘管我們預期在未來一段時間市場仍將維持波動，但由於亞太區的通脹問題不大，實施刺激政策以支持經濟的空間仍存」。

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