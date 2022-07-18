moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

內蒙古集寧要求房企資金搭資產協調建商復工

地方政府近日開始約談房企，據內蒙古集寧區住建局官方微信號，該局早於本月6日已約談房企，要求企業以資金搭配資產為條件，盡快與施工企業協調項目復工、復產相關事宜，住建局會協調相關部門盡力幫助企業解決實際困難。

據集寧區住建局官方微信顯示，為防止項目延期交房引發信訪矛盾，影響社會穩定大局，在7月6日寧區住房和城鄉建設局就「中朵御墅」9-12樓房屋延期交付問題，由宮相鋮副局長主持會議，對烏蘭察布市中朵置業有限公司負責人進行了約談。

會議強調開發企業作為項目開發建設主體，要嚴格落實建設單位項目開發經營首要責任。做好項目復工復產、規范開發經營行為、完善工程質量安全管理體系、合理謀劃好並解決好本項目存在的風險隱患問題，做到高標準、按計劃向購房業主交付房屋。

同時要求企業以資金搭配資產為條件，盡快與施工企業協調項目復工、復產相關事宜，住建局會協調相關部門盡力幫助企業解決實際困難。

據該項目企業負責人曹磊表示，近期將與購房業主進行溝通，公司正在多方籌措資金，逐步恢復涉及逾期交付的樓棟進場施工，同時承諾將按照主管部門通知要求，盡快將具備驗收條件的房屋交付使用。

 

其他報道

華為下周三發布鴻蒙3.0系統

信銀國際：料港銀9月首升最優惠利率 全年加息0.75厘

證監會禁止林其鋒重投業界三年

太古：79億收購可口可樂越南和柬埔寨裝瓶業務 去年純利均倒退

政府籌備發行新一批銀債

恒指終止5連跌 收市升548點 上試50天線 北水終止連續4日流入

中國石墨首掛曾升兩倍成「蚊股」 每手帳面賺8750元

HKTV本周日舉行開放日 提供逾130個即場面試職位空缺

爛尾風波升至國家層面  券商料銀行需放託管資金助復工