據集寧區住建局官方微信顯示，為防止項目延期交房引發信訪矛盾，影響社會穩定大局，在7月6日寧區住房和城鄉建設局就「中朵御墅」9-12樓房屋延期交付問題，由宮相鋮副局長主持會議，對烏蘭察布市中朵置業有限公司負責人進行了約談。

會議強調開發企業作為項目開發建設主體，要嚴格落實建設單位項目開發經營首要責任。做好項目復工復產、規范開發經營行為、完善工程質量安全管理體系、合理謀劃好並解決好本項目存在的風險隱患問題，做到高標準、按計劃向購房業主交付房屋。

同時要求企業以資金搭配資產為條件，盡快與施工企業協調項目復工、復產相關事宜，住建局會協調相關部門盡力幫助企業解決實際困難。

據該項目企業負責人曹磊表示，近期將與購房業主進行溝通，公司正在多方籌措資金，逐步恢復涉及逾期交付的樓棟進場施工，同時承諾將按照主管部門通知要求，盡快將具備驗收條件的房屋交付使用。

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