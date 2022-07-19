個股ADR方面，匯控（0005）ADR折合港元計，收報48.69元，較本港收市價低0.46元；騰訊（0700）ADR收報331.66元，低0.94元；友邦（1299）ADR收報82.82元，低0.88元；中國人壽（2628）ADR收報11.81元，低0.09元；中石油（0857）ADR收報3.64元，高0.03元；中石化（0386）ADR收報3.59元，高0.01元。

焦點股份：

銀行股、地產股：中國當局據悉考慮給予爛尾樓購房者還貸緩衝期，銀行將暫時擱置對暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的征信不會受影響。前副財長朱光耀稱房地產業存在硬著陸風險

博彩股：澳門第二季度貴賓廳博彩收入下降至2020年第二季度以來最低

鋼鐵股：中國據悉在籌建一家鐵礦石央企，該公司將負責海外礦山投資和鐵礦石採購等事宜

晶片股：拜登希望得到美國補助的晶片製造商限制在中國投資，美國參議院將於周二啟動對該法案的辯論

萬科 （2202）: 萬科分拆物業服務子公司到香港上市的計劃獲得證監會批准

郵儲銀行 （1658）: 郵儲銀行計畫於9月27日贖回2017年發行的72.5億美元境外優先股

太古股份 （0019）: 太古股份將以10億美元收購可口可樂的越南和柬埔寨裝瓶業務

中國太平 （0966）: 中國太平發布中期業績預減公告，料上半年淨利潤按年下降47%

佳源國際 （2768）: 佳源創盛控股集團據悉申請將「20佳源02」本金展期一年兌付

富力地產（2777）：惠譽將富力地產的長期發行人違約評級下調至

「限制性違約」