moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌180點 中國擬予爛尾樓業主還貸緩衝期 留意內銀內房

美股三大指數先升後跌，港股ADR比例指數收報20666點，較周一恒指收市低180點或0.87%。

個股ADR方面，匯控（0005）ADR折合港元計，收報48.69元，較本港收市價低0.46元；騰訊（0700）ADR收報331.66元，低0.94元；友邦（1299）ADR收報82.82元，低0.88元；中國人壽（2628）ADR收報11.81元，低0.09元；中石油（0857）ADR收報3.64元，高0.03元；中石化（0386）ADR收報3.59元，高0.01元。

焦點股份：

銀行股、地產股：中國當局據悉考慮給予爛尾樓購房者還貸緩衝期，銀行將暫時擱置對暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的征信不會受影響。前副財長朱光耀稱房地產業存在硬著陸風險

博彩股：澳門第二季度貴賓廳博彩收入下降至2020年第二季度以來最低

鋼鐵股：中國據悉在籌建一家鐵礦石央企，該公司將負責海外礦山投資和鐵礦石採購等事宜

晶片股：拜登希望得到美國補助的晶片製造商限制在中國投資，美國參議院將於周二啟動對該法案的辯論

萬科 （2202）: 萬科分拆物業服務子公司到香港上市的計劃獲得證監會批准

郵儲銀行 （1658）: 郵儲銀行計畫於9月27日贖回2017年發行的72.5億美元境外優先股

太古股份 （0019）: 太古股份將以10億美元收購可口可樂的越南和柬埔寨裝瓶業務

中國太平 （0966）: 中國太平發布中期業績預減公告，料上半年淨利潤按年下降47%

佳源國際 （2768）: 佳源創盛控股集團據悉申請將「20佳源02」本金展期一年兌付

富力地產（2777）：惠譽將富力地產的長期發行人違約評級下調至

「限制性違約」

 