宋德霖於今年才從巴西證券交易所 （B3） 加入港交所。據新聞稱指，宋德霖作為首席戰略總監將領導集團的戰略策劃，與港交所管理委員會和所有業務部門緊密合作，以實踐集團的戰略和建立「面向未來的領先市場」的願景，並向港交所行政總裁歐冠昇匯報。

宋德霖亦將擔任市場科數據業務主管，他會與市場數據營運部合作，領導港交所發展更廣泛的市場數據業務，在現有市場數據產品的基礎上引入新的數據產品及服務（包括ESG數據），以及督導STAGE平台持續發展。

宋德霖將會聯同港交所市場科的另外兩名高級管理成員領導集團的新興業務發展。

此外，韋安俊（Andrew Walton）亦於本周加入港交所市場科擔任董事總經理兼數碼資產主管，負責領導數碼產品及平台發展工作。而於2018年加入香港交易所的趙健能則獲任命為市場科的碳及ESG產品主管，負責推動發展碳及ESG相關的金融產品。他最近亦曾參與策劃香港交易所新成立的香港國際碳市場委員會。

宋德霖、韋安俊及趙健能於新興業務發展的職能將向香港交易所市場聯席主管蘇盈盈及姚嘉仁匯報。

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