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法巴料內地爛尾樓僅佔全國地產市場約2% 影響應不大

法國巴黎銀行財富管理發表中期展望，預計美國在前幾次的急速加息後，7月會是最後一次加息0.75厘，而隨著加息見效通脹開始回落，9月預計加息幅度只有0.5厘。法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant BHAYANI預計加息週期會在今年內完結，最終息口會停留在3.5厘左右。而通脹方面，巴黎銀行預計今年全球除中國及日本之外，主要國家的通脹率都屬於高水平，預計最快下年才會回復至各國的目標通脹水平。

以技術上來說，因為美國第一季經濟已經為負增長，而第二季亦因為各種因素預計亦會是負增長，連續兩季出現負增長已經算是進入衰退。但美國其他數據並沒有進入衰退的現象，例如勞工市場仍然強勁，仍有大量職位空缺；美國家庭的資產亦有上升趨勢。而巴黎銀行預計美國今年內會出現衰退的機率大概在35%，低過一半。

而在中國方面，預計在二十大之後，全國會隨著政府班子落實為政治及經濟添加確定因素。而對於現時內地的房地產危機，法巴認為影響並不大。巴黎銀行初步估計，本次涉及的爛尾樓項目只是佔全國房地產市場大約2%，只要地方政府及銀行可以從中協調，影響應該不會持續。而巴黎銀行亦建議，投資者如果要進入中國股票市場，持有A股會比H股穩定。因為H股會更受外圍經濟因素影響，而A股受影響因素較少，相對穩健。

 