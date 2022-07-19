以技術上來說，因為美國第一季經濟已經為負增長，而第二季亦因為各種因素預計亦會是負增長，連續兩季出現負增長已經算是進入衰退。但美國其他數據並沒有進入衰退的現象，例如勞工市場仍然強勁，仍有大量職位空缺；美國家庭的資產亦有上升趨勢。而巴黎銀行預計美國今年內會出現衰退的機率大概在35%，低過一半。

而在中國方面，預計在二十大之後，全國會隨著政府班子落實為政治及經濟添加確定因素。而對於現時內地的房地產危機，法巴認為影響並不大。巴黎銀行初步估計，本次涉及的爛尾樓項目只是佔全國房地產市場大約2%，只要地方政府及銀行可以從中協調，影響應該不會持續。而巴黎銀行亦建議，投資者如果要進入中國股票市場，持有A股會比H股穩定。因為H股會更受外圍經濟因素影響，而A股受影響因素較少，相對穩健。