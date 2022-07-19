公司指，正就該法律訴訟尋求法律意見，認為有關該法律訴訟的結果存在不確定性：綠城諮詢是否要對原告的訴請承擔連帶清償責任；及該聯營公司最終需支付的賠償總額，由於案件情況較為複雜，將很大程度上取決於審理過程中被確認的案件實情，並最終以該法律訴訟結果為準。

因此，公司目前正在評估該法律訴訟對集團的潛在影響，並認為該法律訴訟將不會對集團的正常業務或經營產生重大不利影響。

公司將採取適當行動，積極抗辯原告於該法律訴訟項下的訴請，密切監督該法律訴訟的進展，並在必要時採取適當行動，維護股東的利益，儘量減少對集團的負面影響。

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