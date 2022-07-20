moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美股創近一個月最大升幅及新高 道指升754點

美股業績期，市場早前對盈利預測偏負面，隔晚美股全面上升，三大指數齊創6月24日後最大升幅，及創6月9日後收市新高，因投資者評估盈利前景，且市場見底猜測升溫。另一方面，2年期及10年期債息差仍高達22點子。其他消息方面，美國銀行的月度基金經理調查顯示，機構投資者在令人絕望的經濟前景之下已完全繳械投降，風險資產敞口降至即使在全球金融危機期間也未見過的低水平。

道瓊斯工業平均指數收漲754點，升幅2.43%，報31827點。標普500指數收漲105點，升幅2.77%，報3936點。納斯達克綜合指數收漲353點，或3.11%，報11713點。

高盛升5.57%，報318.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻110點，而IBM跌5.25%，報130.88元，拖低道指47點。

科技股方面，蘋果收市報151元，升2.67%，谷歌母公司Alphabet收市報113.81元，升4.38%，亞馬遜收市報118.21元，升3.91%，Facebook收市報175.78元，升5.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.39%，報423點。德國DAX指數收漲2.69%，報13308點；法國CAC 40指數漲1.8%，報6201點；英國富時100指數收漲1.02%，報7296點。

 