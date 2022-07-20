美股業績期，市場早前對盈利預測偏負面，隔晚美股全面上升，三大指數齊創6月24日後最大升幅，及創6月9日後收市新高，因投資者評估盈利前景，且市場見底猜測升溫。另一方面，2年期及10年期債息差仍高達22點子。其他消息方面，美國銀行的月度基金經理調查顯示，機構投資者在令人絕望的經濟前景之下已完全繳械投降，風險資產敞口降至即使在全球金融危機期間也未見過的低水平。