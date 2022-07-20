美股業績期，市場早前對盈利預測偏負面，隔晚美股全面上升，三大指數齊創6月24日後最大升幅，及創6月9日後收市新高，因投資者評估盈利前景，且市場見底猜測升溫。另一方面，2年期及10年期債息差仍高達22點子。其他消息方面，美國銀行的月度基金經理調查顯示，機構投資者在令人絕望的經濟前景之下已完全繳械投降，風險資產敞口降至即使在全球金融危機期間也未見過的低水平。
道瓊斯工業平均指數收漲754點，升幅2.43%，報31827點。標普500指數收漲105點，升幅2.77%，報3936點。納斯達克綜合指數收漲353點，或3.11%，報11713點。
高盛升5.57%，報318.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻110點，而IBM跌5.25%，報130.88元，拖低道指47點。
科技股方面，蘋果收市報151元，升2.67%，谷歌母公司Alphabet收市報113.81元，升4.38%，亞馬遜收市報118.21元，升3.91%，Facebook收市報175.78元，升5.11%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.39%，報423點。德國DAX指數收漲2.69%，報13308點；法國CAC 40指數漲1.8%，報6201點；英國富時100指數收漲1.02%，報7296點。