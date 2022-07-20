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港股ADR升228點 夜期高水252點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升228點或1.09%，報20889點，即月恒指夜期升255點，報20913點，夜期高水252點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.66%，折合報338.74元；阿里巴巴（9988）升1.87，折合報102.79元；美團（3690）升1.65%，折合報192.21元；匯控（0005）升1.57%，折合報49.57元；建行（0939）跌0.03%，折合報5.01元。

道期現升0.097%；標期現升0.16%；納期現升0.28%。日股現升1.6%，韓股現升1.54%，澳股現升1.35%。

VIX指數隔晚跌3.16%或0.8點，報24.5點。

紐油現升1.57%或1.62美元，報104.22美元；布油現跌0.2%或0.21美元，報107.13美元；金價現升0%或0.06美元，報1711.73美元；LME 銅期貨隔晚跌2%或149美元，報7277.5美元。美國10年期債息現升0.18%或0.0056厘，報3.0265厘。

今日焦點股份可留意：

ASMPT（0522）、維達（3331）公布業績。

商湯（0020）回購670萬股，涉資1407萬元。

中國光大（0165）料上半年轉蝕最多28億元，因私募股權及基金投資損手。

長汽（2333）斥8442萬元回購626.3萬股。

味千（0538）第二季內地快速休閒餐廳業務同店銷售跌28.7%。

綠城服務（2869）遭追1.35億元租金及違約費用。

合生創展（0754）7.2億元優先票據明到期，已存入資金悉數償還。

 

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