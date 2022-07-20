恒指今早高開307點或1.49%，報20968點，大市成交金額22億元；國指今早高開108點或1.54%，報7206點。恒生科技指數開市報4599點，升2.07%。
藍籌股成交金額20.28億元，佔大市成交92.18%；科指成份股成交金額9.51億元，佔大市成交43.22%；國指成份股成交金額14.35億元，佔大市成交65.22%。
中電（0002）、龍湖（0960）、長建（1038）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌60隻升，3隻下跌，6隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.87%，報104.8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌0.17%，報29.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報200元，升5.6%；跌幅最大的是理想（2015）開市報147.8元，跌3.15%。
恒指重上10天線(20966.08點)，受制50天線(21033.12點)。科指重上10天線(4599.15點)。
ASMPT（0522）、維達（3331）公布業績。ASMPT開市報64.8元，升2.05%。維達（3331）開市報20.6元，升1.23%。
商湯（0020）回購670萬股，涉資1407萬元。開市報2.18元，升3.81%。
中國光大（0165）料上半年轉蝕最多28億元，因私募股權及基金投資損手。見52周低6.43元，開市報6.43元，跌6.95%。
長汽（2333）斥8442萬元回購626.3萬股。開市報13.62元，升1.19%。
味千（0538）第二季內地快速休閒餐廳業務同店銷售跌28.7%。無成交，報0.85元。
綠城服務（2869）遭追1.35億元租金及違約費用。無成交，報7.54元。
合生創展（0754）7.2億元優先票據明到期，已存入資金悉數償還。開市報10.44元，無升跌。
3隻股份創52周低，包括港燈（2638）低見7.01元，開市報7.01元，跌0.57%；海通國際（0665）低見0.97元，開市報0.97元，無升跌；卜鋒國際（0043）無成交，報#N/A N/A元。
異動股
上升異動股，包括，康特隆（1912）開市報0.161元，升15%；意馬國際（0585）開市報0.45元，升13.92%；順豐同城（9699）開市報8元，升11.11%；中國石墨（2237）開市報0.79元，升9.72%；綠葉製藥（2186）開市報2.6元，升7%；信陽毛尖（0362）開市報0.033元，升6.45%；泰凌醫藥（1011）開市報0.193元，升6.04%；嗶哩嗶哩（9626）開市報200元，升5.6%；三葉草生物（2197）開市報3.82元，升4.95%；火幣科技（1611）開市報4.51元，升4.64%。
下跌異動股，包括，光大控股（0165）見52周低6.43元，開市報6.43元，跌6.95%；耐世特（1316）開市報5.41元，跌4.75%；康健（3886）開市報0.47元，跌4.08%；中國中鐵（0390）開市報4.97元，跌4.05%；上海醫藥（2607）開市報12.02元，跌3.22%；理想汽車（2015）開市報147.8元，跌3.15%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.125元，跌2.85%；新城悅（1755）開市報6.96元，跌2.79%；中銀航空租賃（2588）開市報66.55元，跌2.28%；富智康（2038）開市報1.04元，跌1.89%。
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