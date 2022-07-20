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降低風險 轉按款項可直接銀行轉賬 金管局：早前試點交易順利

香港銀行公會宣布，銀行業界將就物業交易提供多一個支付方法選項，以提升客戶保障。新造按揭銀行當進行轉按交易時，會把按揭款項通過銀行間即時支付系統直接支付予原有按揭銀行，而不會再把款項預先支付律師行託管，再以律師行支票清繳客戶原有按揭貸款。若轉按銀行批出的貸款高於原有按揭貸款，新造按揭銀行會把額外款項轉至借款人在該銀行的還款戶口。

銀行公會指，所有現時為本港住宅物業提供港元按揭貸款的公會會員，應於今年年底前為採納支付安排做好準備，銀行需向尋求轉按的客戶提供採用支付安排這個選項。支付安排將會涵蓋住宅物業的轉按個案，包括住宅樓宇內的車位。一般來說，這類交易較為簡單，能讓銀行觀察支付安排的執行情況。

2020年黃馮律師行被律師會接管，賬戶內客戶資金受凍結，令買家有不能及時完成交易的風險，銀行公會去年底建議日後物業交易款項，直接由買方銀行交付予賣家銀行。金管局副總裁阮國恒表示，銀行公會3間主席銀行（匯豐、中銀香港和渣打）於今年5月至6月，在物業轉按交易進行一個多月試點，邀請客戶選用不需通過律師行發放按揭貸款的方案，交易試點順利推行，因此銀行公會將試點計劃推展至所有銀行。

阮國恒表示，目前未有正式推出的時間，預期半年後就試點計劃成效再作檢討，過去一個多月有20多宗轉按交易參與試點，涵蓋不同情况，例如不同參與銀行及不同律師行的組合和不同的轉按情况，所有交易均順利完成，參與律師行和客戶均反應正面，擴大試點是希望在更多不同的情境進行測試。

一旦正式推出，阮國恒表示暫時未決定是完全取代，或與現行途徑並行的方法，因為目前現有經律師行向原有按揭銀行或借款人交付款項，已長期運作並規範化的流程，要與900間進行按揭業務的律師行合作改變流程，需要小心處理。不過，直接由銀行以電子支付向賣方銀行或加按套現借款人的新途徑，可減低在律師行託管款項被凍結的風險，因此長遠而言希望新方案可作為主流辦法。

涉及轉按交易新安排，最主要涉及轉換按揭銀行的交易，另外也有轉換借款人和就無按揭物業進行按揭套現的交易，現時銀行新造按揭個案，約三成與轉按相關。至於較為複雜，涉及買賣雙方的按揭交易，阮國恒表示，當局也有就不同的情况建立方案，同時與律師行業進行研究，但希望先進一步再詳細研究，事實上3間主席銀行已為涉及買賣按揭的直接付款安排作出預備。

 

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