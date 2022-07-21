美股業績期，投資者分析最新的企業新聞以及歐洲潛在的地緣政治風險。Netflix業績好過預期，支持流媒體板塊上升及對消費者韌性的信心；Tesla股價在盤後交易中上漲，因該公司公布的利潤超過華爾街預期，反映出復工復產的進展。美股連升兩日，道指兩日累升802.23點，對上一次連升2日是7月7日。