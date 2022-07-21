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美股連升兩日 道指升47點

美股業績期，投資者分析最新的企業新聞以及歐洲潛在的地緣政治風險。Netflix業績好過預期，支持流媒體板塊上升及對消費者韌性的信心；Tesla股價在盤後交易中上漲，因該公司公布的利潤超過華爾街預期，反映出復工復產的進展。美股連升兩日，道指兩日累升802.23點，對上一次連升2日是7月7日。

道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.16%，報31874點。標普500指數收漲23點，升幅0.59%，報3959點。納斯達克綜合指數收漲184點，或1.58%，報11897點。

Salesforce升4.97%，報182.45美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻56點，而聯合健康跌2.62%，報519.47元，拖低道指92點。

科技股方面，蘋果收市報153.04元，升1.35%，谷歌母公司Alphabet收市報113.9元，升0.07%，亞馬遜收市報122.77元，升3.85%，Facebook收市報183.09元，升4.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報422點。德國DAX指數收跌0.2%，報13281點；法國CAC 40指數跌0.27%，報6184點；英國富時100指數收跌0.44%，報7264點。

 

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