個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.89%，折合報335.57元；阿里巴巴（9988）跌1.16%，折合報102.01元；美團（3690）跌0.68%，折合報193.38元；匯控（0005）跌1.37%，折合報48.57元；建行（0939）跌0.51%，折合報5元。

道期現跌0.226%；標期現跌0.27%；納期現跌0.33%。日股現跌0.07%，韓股現升0.44%，澳股現升0%。

VIX指數隔晚跌2.53%或0.62點，報23.88點。

紐油現跌0.37%或0.36美元，報99.51美元；布油現跌0.37%或0.4美元，報106.52美元；金價現跌0.09%或1.67美元，報1694.91美元；LME 銅期貨隔晚升1.38%或100.5美元，報7378美元。美國10年期債息現跌0.42%或0.013厘，報3.0135厘。

今日焦點股份可留意：

克而瑞稱，中國不到一周業主斷供房產項目增加一倍以上。

澳門有望7月23日重新開放賭場。

復星醫藥（2196）擬配售A股籌近45億人幣。

眾安在綫（6060）發盈警，料上半年轉蝕最多7.5億人幣。

華住集團（1179）第二季酒店業務受疫情衝擊，季末可出租客房收入顯著回升。

中譽集團（0985）授出2.5億循環貸款融資，年息5%。

中聯重科（1157）擬回購最多4.3億股A股。

中電信（0728）6月5G上客量加快至718萬戶。

中國動向（3818）第一季同店銷售按年下跌最多20%。

中移動（0941）6月移動用戶增近326萬戶，5G套餐客戶按月增3.2%。

聯通（0762）6月5G套餐累計用戶按月增2.9%。

國泰（0293）正調回停泊在沙漠的機隊回港，行動為歷來最大。

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