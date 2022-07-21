恒指今早低開78點或0.38%，報20811點，大市成交金額18億元；國指今早低開20點或0.3%，報7158點。恒生科技指數開市報4567點，跌0.2%。
藍籌股成交金額18.11億元，佔大市成交100.61%；科指成份股成交金額6.6億元，佔大市成交36.66%；國指成份股成交金額12.9億元，佔大市成交71.66%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。藥明生物（2269）、京東（9618）、中行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，33隻下跌，21隻無升跌。網易（9999）升2.99%，報148.1元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌2.55%，報122.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報148.1元，升2.99%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報21.4元，跌4.89%。
恒指跌穿10天線(20875.07點)。科指續低於10天線(4575.6點)。
ASMPT（0522）中期純利升37% 息1.3元 推4.2億元股份回購計劃開市報65.65元，升1.7%。
ESR（1821）以52.6億元投得葵涌物流地。開市報19.4元，無升跌。
克而瑞稱，中國不到一周業主斷供房產項目增加一倍以上。中海外（0688）開市報22.2元，無升跌；龍湖（0960）開市報27.85元，跌1.94%；華潤置地（1109）無成交，報33.95元；碧桂園（2007）開市報3.39元，跌0.29%。
澳門有望7月23日重新開放賭場。濠賭股普遍上升，新濠國際發展（0200）開市報5.39元，升0.56%；美高梅中國（2282）開市報4.23元，升0.48%；澳博（0880）無成交，報3.23元；永利澳門（1128）開市報5.03元，升2.03%；銀河娛樂（0027）開市報45.8元，無升跌；金沙中國（1928）開市報17.6元，升0.57%。
復星醫藥（2196）擬配售A股籌近45億人幣。開市報31.05元，升1.47%。
眾安在綫（6060）發盈警，料上半年轉蝕最多7.5億人幣。開市報21.4元，跌4.89%。
華住集團（1179）第二季酒店業務受疫情衝擊，季末可出租客房收入顯著回升。開市報32.2元，升0.47%。
中譽集團（0985）授出2.5億循環貸款融資，年息5%。無成交，報2.3元。
中聯重科（1157）擬回購最多4.3億股A股。開市報4.24元，升4.18%。
中電信（0728）6月5G上客量加快至718萬戶。開市報2.77元，無升跌。
中國動向（3818）第一季同店銷售按年下跌最多20%。開市報0.415元，升1.22%。
中移動（0941）6月移動用戶增近326萬戶，5G套餐客戶按月增3.2%。開市報50.65元，升0.3%。
聯通（0762）6月5G套餐累計用戶按月增2.9%。開市報3.77元，無升跌。
國泰（0293）正調回停泊在沙漠的機隊回港，行動為歷來最大。開市報8.31元，無升跌。
1隻股份創52周低，包括建滔集團（0148）低見25.05元，開市報25.05元，跌0.6%。
異動股
上升異動股，包括，康聖環球（9960）開市報2.55元，升10.87%；南方錳業（1091）開市報1.05元，升6.06%；中國高速傳動（0658）開市報5.3元，升5.16%；智雲健康（9955）開市報28.5元，升4.97%；中聯重科（1157）開市報4.24元，升4.18%；艾伯科技（2708）開市報2.55元，升4.08%；思摩爾（6969）開市報21.4元，升3.88%；塗鴉智能（2391）開市報19.18元，升3.56%；赤子城科技（9911）開市報2.7元，升3.45%；L'OCCITANE（0973）開市報26.2元，升3.35%；天立教育（1773）開市報1.24元，升3.33%。
下跌異動股，包括，凱升控股（0102）開市報0.285元，跌5%；眾安在綫（6060）開市報21.4元，跌4.89%；銀城國際（1902）開市報3.04元，跌4.7%；民生教育（1569）開市報0.68元，跌4.23%；金斯瑞（1548）開市報30.3元，跌3.96%；晶苑國際（2232）開市報2.41元，跌3.6%；雲康集團（2325）開市報16.5元，跌2.71%；新奧能源（2688）開市報122.2元，跌2.55%。
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