moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

LADY M 內地所有實體店將於9月10日終止經營

LADY M在中國內地的獨家經營者上海牧薪餐飲管理發布「LADY M中國內地門店終止經營公告」，指LADY M中國內地所有實體門店將於2022年9月10日終止經營，該終止經營日為LADY M預付卡的終止兌付日。