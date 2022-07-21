文章日期：2022年7月21日 13:21
LADY M在中國內地的獨家經營者上海牧薪餐飲管理發布「LADY M中國內地門店終止經營公告」，指LADY M中國內地所有實體門店將於2022年9月10日終止經營，該終止經營日為LADY M預付卡的終止兌付日。
公告稱，廣大消費者仍可於終止經營日前至LADY M實體門店及線上小程序消費（含正常使用LADY M預付卡）。
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