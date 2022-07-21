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恒指收市跌315點 北水照流入 科指重上10天線 網易升幅冠恒指科指股

市場重拾對前景的憂慮，美期、歐股向下，亞股個別發展，恒指上日出現10天線跌穿50天死亡交叉後，今早延續弱勢，內房、金融、消費股向下，恒指今早低開78點，短暫收窄至跌62點，臨近尾市跌幅進一步擴大，最多跌362點，全日高低波幅300點。

恒指收市跌315點或1.51%，報20574點，大市成交金額1016億元，較上日增加13.81%，是7月18日1160.89億元成交後最多；國指跌79點或1.11%，報7099點。恒生科技指數收報4582點，升0.12%。

藍籌股成交金額468.42億元，佔大市成交46.1%；科指成份股成交金額274.62億元，佔大市成交27.02%；國指成份股成交金額394.22億元，佔大市成交38.8%。

友邦（1299）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。京東（9618）、藥明生物（2269）、小米（1810）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，54隻下跌，0隻無升跌。網易（9999）升6.26%，收報152.8元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌8.85%，收報20.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報152.8元，升6.26%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報20.15元，跌10.44%。

恒指續低於10天線(20851.37點)。科指重上10天線(4577.08點)。

北水南下合計淨流入8.27億元，較上日減少18.3%，連續第3日流入，累計流入29.63億元，對上一次連續3日淨流入是7月14日。南水北上合計淨流出27.52億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

商務部：審批改革，擴大網遊審核試點，建設國際知名品牌，網易（9999）創近3個月最大升幅。收報152.8元，升6.26%。

網信辦：向滴滴罰款80億，8方面違規。事件告一段落，但未有利好「ATM」，騰訊（0700）收報334元，跌1.36%；阿里巴巴（9988）收報102元，跌1.16%；美團（3690）收報190.4元，跌2.21%。

匯控（0005）旗下公司據報已設立中共黨委。收報48.2元，跌2.13%。

中國建築興業（0830）發盈喜，料中期多賺不少於40%收報2.29元，升2.23%。

今早及隔晚消息股表現

碧桂園（2007）境內債「21碧地02」跌20%需中途停牌。見52周低3.13元，收報3.18元，跌6.47%。

金沙中國（1928）第二季虧損擴大，轉為LBITDA，1.1億美元。收報17.2元，跌1.71%。

百度（9888）：蘿蔔快跑訂單量超過100萬，部署上萬輛無方向盤汽車。收報139.1元，跌1.07%。

ASMPT（0522）中期純利升37%，息1.3元，推4.2億元股份回購計劃收報64.5元，跌0.08%。

ESR（1821）以52.6億元投得葵涌物流地。收報19.58元，升0.93%。

克而瑞稱，中國不到一周業主斷供房產項目增加一倍以上。中海外（0688）收報21.35元，跌3.83%；龍湖（0960）見52周低26.1元，收報26.35元，跌7.22%；華潤置地（1109）收報32.65元，跌3.83%；碧桂園（2007）見52周低3.13元，收報3.18元，跌6.47%。

澳門有望7月23日重新開放賭場。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.5元，升2.61%；美高梅中國（2282）收報4.19元，跌0.48%；澳博（0880）收報3.22元，跌0.31%；永利澳門（1128）收報5元，升1.42%；銀河娛樂（0027）收報44.4元，跌3.06%；金沙中國（1928）收報17.2元，跌1.71%。

復星醫藥（2196）擬配售A股籌近45億人幣。收報31.1元，升1.63%。

眾安在綫（6060）發盈警，料上半年轉蝕最多7.5億人幣。收報20.15元，跌10.44%。

華住集團（1179）第二季酒店業務受疫情衝擊，季末可出租客房收入顯著回升。收報31.8元，跌0.78%。

中譽集團（0985）授出2.5億循環貸款融資，年息5%。收報2.28元，跌0.87%。

中聯重科（1157）擬回購最多4.3億股A股。收報4.29元，升5.41%。

中電信（0728）6月5G上客量加快至718萬戶。收報2.74元，跌1.08%。

中國動向（3818）第一季同店銷售按年下跌最多20%。收報0.405元，跌1.22%。

中移動（0941）6月移動用戶增近326萬戶，5G套餐客戶按月增3.2%。收報50.05元，跌0.89%。

聯通（0762）6月5G套餐累計用戶按月增2.9%。收報3.74元，跌0.8%。

國泰（0293）正調回停泊在沙漠的機隊回港，行動為歷來最大。收報8.28元，跌0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.57元，收報8.5元，升3.41%；金力永磁（6680）創上市新高，見34.9元，收報34.65元，升1.91%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2元，無升跌；莊士機構（0367）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升2.73%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.36元，收報0.31元，跌7.46%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見2.72元，收報2.77元，跌1.77%；時代中國（1233）低見1.57元，收報1.6元，跌4.19%；美的置業（3990）低見9.75元，收報9.86元，跌3.9%；中駿集團（1966）低見0.65元，收報0.68元，跌5.56%；興瀘水務（2281）低見0.75元，收報0.8元，跌4.76%；聖諾醫藥（2257）低見62.5元，收報64.05元，升0.08%；電視廣播（0511）低見4元，收報4.04元，跌0.25%；匯賢（87001）低見0.87元，收報0.88元，跌5.38%；毅德國際（1396）低見0.196元，收報0.23元，無升跌；交銀國際（3329）低見0.61元，收報0.64元，跌11.11%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見5.74元，收報5.81元，跌8.5%；旭輝（0884）低見1.97元，收報1.97元，跌15.09%；金地商置（0535）低見0.6元，收報0.63元，無升跌；粵海投資（0270）低見7.88元，收報7.88元，跌1.25%；台州水務（1542）低見2.61元，收報2.63元，升0.77%；上海醫藥（2607）低見11.44元，收報12.02元，升0.67%；檳傑科達（1665）低見0.8元，收報0.8元，跌1.23%；三寶科技（1708）低見2.04元，收報3.93元，升1.29%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.91元，無升跌；恒地（0012）低見27元，收報27.15元，跌2.69%。

異動股

上升異動股，包括，賞之味（8096）收報0.066元，升13.79%；名仕快相（8483）收報0.077元，升10%；榮萬家（2146）收報2.67元，升9.43%；中國通才教育（2175）收報4.43元，升8.85%；洛陽鉬業（3993）收報4.14元，升8.09%；耐世特（1316）收報5.6元，升7.9%；企展控股（1808）收報1.01元，升7.45%；碧瑤綠色（1397）收報0.52元，升7.22%；心動公司（2400）收報20元，升6.95%；普匯中金（0997）收報0.063元，升6.78%；康聖環球（9960）收報2.45元，升6.52%。

下跌異動股，包括，味丹國際（2317）收報0.65元，跌20.73%；首創鉅大（1329）收報0.7元，跌19.54%；中國石墨（2237）收報0.57元，跌18.57%；凱升控股（0102）收報0.247元，跌17.67%；天立教育（1773）收報1.01元，跌15.83%；旭輝（0884）見52周低1.97元，收報1.97元，跌15.09%；信陽毛尖（0362）收報0.034元，跌12.82%；太陽城集團（1383）收報0.233元，跌12.08%；鳳祥（9977）收報0.82元，跌11.83%；保集健康（1246）收報0.132元，跌11.41%；交銀國際（3329）創上市新低，見0.61元，收報0.64元，跌11.11%。

 

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