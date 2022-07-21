市場重拾對前景的憂慮，美期、歐股向下，亞股個別發展，恒指上日出現10天線跌穿50天死亡交叉後，今早延續弱勢，內房、金融、消費股向下，恒指今早低開78點，短暫收窄至跌62點，臨近尾市跌幅進一步擴大，最多跌362點，全日高低波幅300點。