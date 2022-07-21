政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%。能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著。其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。

鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著。不過，由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及2.0%，而5月份的相應升幅則分別為0.8%、1.3%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及2.0%，在5月份的升幅則分別為1.7%、1.7%及1.8%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.1%）、衣履（上升5.5%）、基本食品（上升4.8%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.1%）、耐用物品（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項服務（上升1.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.5%）和雜項物品（下跌0.1%）。

以上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.4%、1.5%及1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.6%、1.6%及1.7%。

在第二季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.2%、1.4%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.7%、1.6%及1.8%。

其他報道

大新：料今年私貸業務有單位數升幅

恒指收市跌315點 北水照流入 科指重上10天線 網易升幅冠恒指科指股

商務部：審批改革 擴大網遊審核試點 建設國際知名品牌 網易創近3個月最大升幅

晨星：爛尾樓對內銀影響有限 樓市續現「低氣壓」

內憂外患夾擊 彭博：經濟學家料中國今年GDP增速將低於4%

滬深三大指數低收 滬指失守3300點關口 兩市成交額破萬億人幣

報告指全國逾230項目停貸 旭輝碧桂園午後跌12%及7%

滴滴：將按照網信辦處罰決定全面深入自查 認真完成整改

LADY M 內地所有實體店將於9月10日終止經營