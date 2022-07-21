moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

本港通脹6月升至1.8% 多過預期 政府料短期維持溫和

統計處公布，香港6月整體消費物價按年增1.8%，多過預期的1.6%，5月為升1.2%。政府指，主要是由於政府在5月提供較高電費補貼的影響在6月已大部分消散所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為1.8%，較5月份（1.7%）略高。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%。能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著。其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。

鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著。不過，由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及2.0%，而5月份的相應升幅則分別為0.8%、1.3%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及2.0%，在5月份的升幅則分別為1.7%、1.7%及1.8%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.1%）、衣履（上升5.5%）、基本食品（上升4.8%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.1%）、耐用物品（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項服務（上升1.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.5%）和雜項物品（下跌0.1%）。

以上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.4%、1.5%及1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.6%、1.6%及1.7%。

在第二季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.2%、1.4%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.7%、1.6%及1.8%。

 

其他報道

大新：料今年私貸業務有單位數升幅

恒指收市跌315點 北水照流入 科指重上10天線 網易升幅冠恒指科指股

商務部：審批改革 擴大網遊審核試點 建設國際知名品牌 網易創近3個月最大升幅

晨星：爛尾樓對內銀影響有限 樓市續現「低氣壓」

內憂外患夾擊 彭博：經濟學家料中國今年GDP增速將低於4%

滬深三大指數低收 滬指失守3300點關口 兩市成交額破萬億人幣

報告指全國逾230項目停貸  旭輝碧桂園午後跌12%及7%

滴滴：將按照網信辦處罰決定全面深入自查 認真完成整改

LADY M 內地所有實體店將於9月10日終止經營