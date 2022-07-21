飲食資訊平台OpenRice與全球基礎設施企業Equinix（美：EQIX）及香港寬頻（1310）企業方案合作，進一步鞏固OpenRice的數碼基礎設施，助其在後疫情時代拓展東南亞市場和多元化數碼付款功能。
OpenRice行政總裁及首席技術官邱桂雄表示，隨著主要旅遊熱點逐步開放，公司計劃將平台擴展至台灣、新加坡、泰國和日本等亞太區市場。邱桂雄表示，公司一直積極尋找強大的數碼基礎設施，為現時分佈在亞太地區750萬活躍用戶，和平台上50萬間餐廳提供服務，當中香港餐廳有2.6萬間。
邱桂雄指，是次三方的合作，有助OpenRice功能擴展和區域擴展，以滿足用戶疫情後消費行為轉變的需求。邱指，公司已與東南亞當地的飲食平台協議，融入雙方技術，推出新訂枱服務。當港人外遊時可透過OpenRice平台在當地餐廳訂枱，而餐廳亦能實時反映和記錄。邱透露，海外訂枱功能已在台灣和澳門上線，至於日本、泰國、新加坡方面，爭取今年第四季或明年第一季上線，具體情況將視乎香港和海外旅遊通關進度。
在新功能方面，邱桂雄表示，平台計劃8月中旬推Rice Dollar 信用積分功能，用戶可用透過使用平台不同服務，賺取積分用作付款；屆時預計有接近1萬間香港餐廳可使用該功能。
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