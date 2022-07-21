moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

富途：港男投資者每日交易1.24筆 Twitter為港人上半年最關注個股

富途（美：FUTU）發布首份個人投資者報告，指上半年全球金融市場波動加劇下，個人投資者更積極調整自身投資策略，包括降低股票持倉佔比、加大對ETF和REITs、債券等低風險產品種類的配置，投資組合更多元化，同時整體交易頻率顯著提升。

富途表示，基金和債券等風險較低的投資產品受青睞，截至6月15日，港美新三地投資者的基金持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，較去年底提升1.5、4.4和3.3個百分點。此外，各市場的交易頻率均有明顯提升，香港投資者的交投最為活躍，人均每日交易頻率最高達1.00筆、美國和新加坡市場分別為0.43筆和0.35筆，較去年下半年分別提高20.5%、26.5%和52.2%。

從日均交易額而言，三大市場個人投資者交易最多的前五隻個股以美股主導。今年上半年，特斯拉（美：TSLA）無論在日均交易額、日均交易額增長方面都居於各市場首位。在香港市場，騰訊（0700）及英偉達（美：NVDA）的成交額緊隨其後。受到馬斯克宣佈收購消息影響的Twitter（美：TWTR），是上半年在香港市場最多人關注的個股。

此外，從性別來看，2022年上半年，香港男性投資者人均每日交易1.24筆，比女性投資者的0.67筆高出85.4%。雖然兩性投資者的持倉結構基本相似，但女性投資者明顯比男性更喜愛投資債券。截至6月15日，女性投資者的債券持倉佔比達5%，比男性投資者高出1.6個百分點。同時，其債券持倉佔比的升幅亦較半年前大幅提升了4個百分點。