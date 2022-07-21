富途表示，基金和債券等風險較低的投資產品受青睞，截至6月15日，港美新三地投資者的基金持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，較去年底提升1.5、4.4和3.3個百分點。此外，各市場的交易頻率均有明顯提升，香港投資者的交投最為活躍，人均每日交易頻率最高達1.00筆、美國和新加坡市場分別為0.43筆和0.35筆，較去年下半年分別提高20.5%、26.5%和52.2%。

從日均交易額而言，三大市場個人投資者交易最多的前五隻個股以美股主導。今年上半年，特斯拉（美：TSLA）無論在日均交易額、日均交易額增長方面都居於各市場首位。在香港市場，騰訊（0700）及英偉達（美：NVDA）的成交額緊隨其後。受到馬斯克宣佈收購消息影響的Twitter（美：TWTR），是上半年在香港市場最多人關注的個股。

此外，從性別來看，2022年上半年，香港男性投資者人均每日交易1.24筆，比女性投資者的0.67筆高出85.4%。雖然兩性投資者的持倉結構基本相似，但女性投資者明顯比男性更喜愛投資債券。截至6月15日，女性投資者的債券持倉佔比達5%，比男性投資者高出1.6個百分點。同時，其債券持倉佔比的升幅亦較半年前大幅提升了4個百分點。