劉忠端表示，今年上半年國內外經濟環境嚴峻復雜，經濟下行壓力逐步映射到金融領域，銀行不良貸款反彈壓力加大，當局出臺多個行業專項紓困政策保住企業，同時在很大程度上也穩定了銀行的信貸資產質量，同時當局督促銀行按照預期信用損失法提足撥備，大力推進不良資產處置，堅決遏制不良貸款短期內快速反彈。今年上半年，銀行處置1.41億元不良資產，較上年同期多處置接近2197億元。

針對市傳當局考慮為爛尾樓提供還貸緩衝期，並與地方政府設立基金收購部分在延項目，劉忠端回應指不清楚信息來源，建議以官方通報為準。他指在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，將指導銀行主動參與合理解決資金缺口方案研究，作好具備條件的信貸投放，協助推進項目盡快復工和交付。

劉忠端亦提及，今年6月內地銀行房地產貸款新增2003億元，整體運行平穩。當局將在房地產金融審慎管理下，指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務，6月份房地產開發貸款新增522億元。按揭貸款方面，劉忠端指，當局指導銀行提高按揭貸款審批效率，目前放款速度已經達到2019年以來的最快。

河南、安徽村鎮銀行爆發未能提款問題，市場關注內地中小銀行資產質素問題。銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相表示，中小銀行總體運行是平穩，風險可控，針對個別機構暴露出來的風險問題，銀保監會將繼續穩妥有序推進中小銀行風險處置。

綦相表示，當局正持續排查中小銀行實際風險底數，大力推進不良資產處置。上半年，中小銀行累計處置不良貸款5945億元，比上年同期多處置1184億元，當局也支持銀行兼併重組，優化市場布局，增強中小銀行發展動力。