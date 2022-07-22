美國總統拜登確診，美股早段向下，不過，業績期投資者料好消息會超過壞消息，推動美股回升，Tesla季度業績好過預期，股價大漲10%，蘋果和亞馬遜也在下周公布業績前上升。美股三大指數連升3日，標指納指見6月9日後新高、道指見6月10日後新高，道指3日累升964.29點，對上一次連升3日是5月24日。