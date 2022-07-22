美國總統拜登確診，美股早段向下，不過，業績期投資者料好消息會超過壞消息，推動美股回升，Tesla季度業績好過預期，股價大漲10%，蘋果和亞馬遜也在下周公布業績前上升。美股三大指數連升3日，標指納指見6月9日後新高、道指見6月10日後新高，道指3日累升964.29點，對上一次連升3日是5月24日。
道瓊斯工業平均指數收漲162點，升幅0.51%，報32036點。標普500指數收漲39點，升幅0.99%，報3998點。納斯達克綜合指數收漲161點，或1.37%，報12059點。
高盛升1.58%，報326.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而IBM跌1.57%，報127.15元，拖低道指13點。
科技股方面，蘋果收市報155.35元，升1.5%，谷歌母公司Alphabet收市報114.34元，升0.38%，亞馬遜收市報124.63元，升1.51%，Facebook收市報183.17元，升0.04%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.45%，報424點。德國DAX指數收跌0.27%，報13246點；法國CAC 40指數漲0.27%，報6201點；英國富時100指數收漲0.09%，報7270點。