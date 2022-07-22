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港股ADR升160點 夜期高水141點 美期股下跌

美股向上，港股ADR升160點或0.78%，報20735點，即月恒指夜期升143點，報20716點，夜期高水141點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.43%，折合報338.76元；阿里巴巴（9988）升1.12%，折合報103.15元；美團（3690）升0.98%，折合報192.26元；匯控（0005）升2.04%，折合報49.18元；建行（0939）升0.42%，折合報4.96元。

道期現跌0.196%；標期現跌0.41%；納期現跌0.71%。日股現跌0.2%，韓股現跌0.07%，澳股現跌0.19%。

VIX指數隔晚跌3.22%或0.77點，報23.11點。美債2年10年期債息倒掛，息差隔晚收市達21基點，目前為22基點。

紐油現升0.07%或0.07美元，報96.42美元；布油現升0.23%或0.23美元，報104.1美元；金價現跌0.07%或1.33美元，報1717.48美元；LME 銅期貨隔晚跌0.75%或56美元，報7322美元。美國10年期債息現升0.32%或0.0092厘，報2.8839厘。

今日焦點股份可留意：

中信資源（1205）公布業績。

特步（1368）大股東折讓8.5%售股減持3%，套現10億。

MOG（1942）近1.4億元購融資服務公司，折讓兩成發股支付。

新世界（0017）伙Shell及森那美汽車，旗下物業設逾百個電動車充電點。

中國智能健康（0348）料中期轉蝕最多2300萬。

謝瑞麟（0417）2550萬購紅磡一工廈單位和車位。

領展（0823）據報正競投新加坡商場，總值29億美元。

京信通信（2342）料中期扭虧，賺不少於8300萬。

中鐵建（1186）第二季新簽合同額按年增45%。

越秀地產（0123）附屬81.2億人幣投得廣州天河區地塊。

比亞迪（1211）宣布進入日本乘用車市場。

OpenRice與Equinix及香港寬頻（1310）合作，助拓展東南亞市場。

 

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