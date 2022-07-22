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恒指高開142點 科指升1.26% 特步遭大股東減持低開8.6%跌穿配售價

恒指今早高開142點或0.7%，報20717點，大市成交金額26億元；國指今早高開50點或0.71%，報7149點。恒生科技指數開市報4640點，升1.26%。

藍籌股成交金額15.59億元，佔大市成交59.96%；科指成份股成交金額10億元，佔大市成交38.46%；國指成份股成交金額12.17億元，佔大市成交46.8%。

中移動（0941）、中海油（0883）、中石油（0857）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌49隻升，9隻下跌，11隻無升跌。藥明生物（2269）升2.67%，報82.6元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌0.83%，報3.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報160.1元，升3.22%；跌幅最大的是萬國數據（9698）無成交，報28.9元。

恒指續低於10天線(20750.54點)。科指高於10天線(4560.23點)，逼近20天線(4728.35點)。

藥明康德（2359）上調全年收入目標至68%-72%，上半年收入增68%，純利升73%。開市報106元，升2.51%。

中信資源（1205）公布業績。無成交，報0.51元。

特步（1368）大股東折讓8.5%售股減持3%，套現10億。開市報12.68元，跌8.65%。

MOG（1942）近1.4億元購融資服務公司，折讓兩成發股支付。無成交，報1.69元。

新世界（0017）伙Shell及森那美汽車，旗下物業設逾百個電動車充電點。開市報26.5元，升1.53%。

中國智能健康（0348）料中期轉蝕最多2300萬。無成交，報0.245元。

謝瑞麟（0417）2550萬購紅磡一工廈單位和車位。無成交，報1.07元。

領展（0823）據報正競投新加坡商場，總值29億美元。開市報63.85元，升0.87%。

京信通信（2342）料中期扭虧，賺不少於8300萬。開市報1.55元，升3.33%。

中鐵建（1186）第二季新簽合同額按年增45%。開市報4.59元，升0.44%。

越秀地產（0123）附屬81.2億人幣投得廣州天河區地塊。開市報9.3元，升0.98%。

比亞迪（1211）宣布進入日本乘用車市場。開市報287.4元，升1.05%。

OpenRice與Equinix及香港寬頻（1310）合作，助拓展東南亞市場。開市報8.95元，升1.36%。

破底股方面

0隻股份創上市新低。

0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，易緯集團（3893）開市報0.06元，升13.21%；合景悠活（3913）開市報1.79元，升5.29%；寶寶樹集團（1761）開市報0.425元，升4.94%；塗鴉智能（2391）開市報18.88元，升4.89%；華寶國際（0336）開市報7.08元，升4.42%；旭輝永升服務（1995）開市報6.05元，升4.13%；和黃醫藥（0013）開市報20.8元，升3.48%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.92元，升1.89%；新東方在線（1797）開市報15.5元，升3.33%；再鼎醫藥（9688）開市報34.9元，升3.25%。

下跌異動股，包括，特步（1368）開市報12.68元，跌8.65%；交銀國際（3329）平上市低位0.61元，開市報0.61元，跌4.69%；凱升控股（0102）開市報0.24元，跌2.83%；映客（3700）開市報1.31元，跌2.24%；中車時代電氣（3898）開市報36.65元，跌2.14%；康健（3886）開市報0.475元，跌2.06%；華潤燃氣（1193）開市報33.4元，跌2.05%；晶苑國際（2232）開市報2.41元，跌2.03%；長飛光纖光纜（6869）開市報12.72元，跌1.7%；新秀麗（1910）開市報17.02元，跌1.62%；康達環保（6136）開市報0.65元，跌1.52%。

 

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