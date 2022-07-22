今次大宗商品市場資金流出的周期自6月初開始，累計流出165.93億美元，不過年至今累計仍有100.73億美元淨流入。去年下半年環球經濟活動復蘇，增加經濟活動需求，加上2月底俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國發起對俄羅斯制裁，帶動原油、農產品等大宗商品價格在上半年急升。

不過小麥期貨已在5月中見頂，布蘭特期油亦自6月中的120美元回落至近期100美元水平。能源大宗商品當周流出1.95億美元，連續4周流出13.59億美元。黃金當周流出15億美元，連續4周流出50.67億美元。

此外，資金亦連續第五周流出能源股和原材料股，累計流出68.45億美元和65.39億美元，當周流出9.51億美元和12.21億美元。下周聯儲局議息，股票淨流出資金43億美元，為連續第5周淨流出，只有防守性的健康護理行業股票，錄得7.33億美元資金流入。基金當周流出66億美元，ETF則有24億美元流入。

以地區計算，亞洲市場有4.98億美元淨流入，其中港股市場基金和ETF淨流出0.13億美元，連續第2周淨流入。相對其他地區股市繼續出現資金淨流出，其中美股淨流出12億美元。

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